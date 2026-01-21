Kuruçeşme’de Bulunan Cesedin Kimliği DNA Testiyle Belirlendi

KURUÇEŞME’DE BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kuruçeşme’de denizden çıkarılan erkek cesedinin, Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu yapılan DNA testiyle belirlendi. Kuruçeşme Sahili’nde bulunan ceset, Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü ve kimlik tespitine yönelik incelemeler başarıyla tamamlandı.

Kuruçeşme Sahili’nde tekne ve kıyıda bulunan vatandaşlar, kıyıda bir ceset olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Olayın ardından, bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya ulaştırılan cesedi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna taşıdı. Cesedin üzerinde kimlik bulamayan yetkililer, var olan ipuçlarını değerlendirerek çalışmalara devam etti.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

Rüzgârı ve suyun akıntısı nedeniyle baş bölgesi ile kollarının yok olduğu tespit edilen cesedin, İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olup olmadığını belirlemek için Rusya’dan gelen ailesi, Adli Tıp Kurumu’nda DNA örneği vermişti. Yapılan testler sonucunda cesedin Svechnikov’a ait olduğu kesinleşti ve cenazenin, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin akabinde ailesine teslim edileceği öğrenildi.