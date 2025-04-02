Kurumlar Bayramda Açık Mı? Kapalı Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla, Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne uzatıldı. Ancak bu idari izin, yalnızca kamu sektörünü kapsıyor. Bayram süresince hangi kurumların hizmet vereceği ve hangilerinin kapalı olacağıyla ilgili detaylar şu şekilde.

RESMİ KURUMLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri ve vergi daireleri gibi resmi kurumlar, bayram tatili süresince kapalı kalacak. Bu kurumlar, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü normal çalışma düzenine dönecek. Özel sektör ise tatil süresini 3,5 günle sınırlı tutacak; iş yerleri 2 Nisan 2025 Çarşamba günü açılacak.

PTT VE KARGO HİZMETLERİ

Bayram tatili boyunca PTT şubeleri ve kargo hizmetleri 30 Mart Pazar gününden itibaren hizmet vermeyecek. Kargo işlemleri için şubeler, 7 Nisan Pazartesi günü yeniden faaliyete geçecek.

SAĞLIK OCAKLARI KAPALI, ACİLLER AÇIK

Aile Sağlığı Merkezleri, tatil süresince kapalı kalacak. Ancak hastanelerin acil servisleri, bayram boyunca 24 saat kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek.

NOTERLER AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği’nden yapılan açıklamada, noterlerin 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinde normal mesai yapacağı bildirildi. Ayrıca, 5 ve 6 Nisan’da nöbetçi noterlik uygulaması gerçekleştirilecek. Birlik, “Kamu tatili noterleri kapsamıyor” ifadesinde bulundu.

BANKALAR VE BORSA NE DURUMDA?

Bankalar, 2 Nisan 2025 Çarşamba gününden itibaren işlemlerine başlayacak. Borsa İstanbul ise 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri açık olacak ve işlemler normal seyrinde devam edecek. Borsa ile ilgili güncel bir bilgi olarak, SPY (S&P 500 ETF) verilerine göre 1 Nisan 2025’te kapanış 561.78 USD olarak kaydedildi. Ancak bu veri, ABD piyasalarına özgü olup, Borsa İstanbul’un tatil takvimini etkilemeyecek.