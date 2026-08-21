Mead Gölü’ndeki su seviyesi yeniden tarihin en düşük seviyesine inerken, Nevada-Arizona sınırındaki rezervuarın çekilen kıyıları yeni sırları gün yüzüne çıkardı. 16 Ağustos’ta su kenarında taşları karıştıran bir kişi, sararmış dişleriyle pürüzlü bir çene kemiği buldu. Kısa süre sonra yakınlarda birkaç kavisli ve ince kemik daha gün yüzüne çıktı. Kalıntılar, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Clark County Adli Tıp Kurumu’na teslim edildi. Park yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kişinin bir suç kurbanı olduğuna dair bulgu bulunmadığını açıkladı.

2022'DEKİ KEŞİF: HEMENWAY HARBOR DOE

Mead Gölü’nün su seviyesi 2022’de son kez rekor düşük seviyeye gerilediğinde, çarpıcı biçimde çekilen kıyı şeridi her türlü ilginç kalıntıyı ortaya çıkarmıştı. Yıllar sonra ilk kez güneş, II. Dünya Savaşı’ndan kalma bir geminin çürümüş iskeletini aydınlatmış, bir ev teknesinin terk edilmiş enkazı sudan çıkmış, sahipleri tarafından uzun süre önce kayıp sayılan onlarca batık sandal ve sürat teknesi kumların üzerinde kuru bir şekilde durmuştu. Ancak zamanla çok daha ciddi sırlar da su yüzüne çıktı.

O yılın mayıs ayında, rezervuarın popüler plaj noktası Hemenway Harbor’da bir ziyaretçi, zamanla o kadar aşınmış bir metal varile rastladı ki, içinde mühürlenmiş bir adamın çürümüş kalıntılarını görebiliyordu. İskeletin kemikleri hâlâ yıpranmış bir kot pantolon, cırt cırtlı spor ayakkabılar ve gümüş bir Timex saatle sarılıydı. Dedektifler, kurbanın 1970’ler veya 1980’lerde işlenmiş bir cinayetin kurbanı olduğunu hızla belirledi. Hemenway Harbor Doe olarak bilinen cesedin kimliğini ortaya çıkarmak ise hiç de hızlı bir iş olmadı.

Bu bulgu, kamuoyunda büyük bir spekülasyon dalgası başlattı. Sonraki aylarda üç ceset daha bulunmasıyla ilgi daha da arttı. 1 Mayıs 2022’de polis memurları, Mead Gölü’nün kıyı çizgisine inerek çelik varilin içindeki ağır şekilde çürümüş insan kalıntılarını incelediklerinde, bir adli tabibin onayını beklemeden bir cinayet soruşturmasıyla karşı karşıya olduklarını anlamışlardı. Las Vegas polisi cinayet masası Teğmen Jason Johansson, kurbanın açıkça bir kurşun yarası aldığını belirtmişti. Kalıntılar ve paslanmış metal muhafaza testlere gönderildikten sonra dedektifler değerlendirmelerinde daha da emin hale geldi.

VARİL İÇİNDEKİ CESEDİN SIRRI

Emekli Las Vegas cinayet masası teğmenlerinden Ray Spencer, cesedi gömen kişinin kurbanın bulunamaması için çok sayıda önlem aldığını söyledi. Spencer, varilin birkaç kez delindiğini ve kıyıdan çok uzakta suya bırakıldığını ancak cesedi atanların rezervuarın kıyı şeridinin bir gün yüzlerce metre çekileceğini muhtemelen hayal bile etmediğini belirtti. Cesedin suya bırakıldığı dönemde Mead Gölü, zirvesine yakındı. Göl, 1983’teki en yüksek seviyesinde deniz seviyesinden 1.225 feet yükseklikteydi. O günden bu yana sular yaklaşık 200 feet düştü.

Suyun çekilmesi, iklim krizinin tetiklediği mega kuraklığın ve süregelen aşırı su kullanımının Colorado Nehri sistemini ve beslediği dev rezervuarları krize sürüklemesinin bir sonucu. Spencer, kurbanın bulunduğu noktanın 40 yıl önce kıyıdan yaklaşık yarım mil ile bir mil arasında bir mesafede olduğunu söyledi.

Hemenway Harbor Doe, varile konulduğunda hâlâ 2X beden çizgili kısa kollu bir gömlek, kot pantolon ve Trax marka cırt cırtlı spor ayakkabı giyiyordu. Giysiler, soğuk tatlı su ortamında o kadar iyi korunmuştu ki araştırmacılar kurbanın 1970’lerin ortası ile 1980’lerin başı arasında öldüğünü belirleyebildi. Ancak onlarca yıl suda bekleyen kalıntıların kimlik tespiti çok sayıda zorluk barındırıyor. Kurbanın kimliği belirlenemeden, suçun çözülme olasılığı son derece sınırlı kalıyor.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN YOĞUN ADLİ TIP ÇALIŞMASI

Clark County Adli Tıp Kurumu, polis ve FBI’ın desteğiyle dört yıldır bu soğuk vakayı çözmek için çeşitli teknolojilerden yararlanıyor. Spencer’ın 2022’de belirttiği gibi, genetik soybilim çalışması kritik önem taşıyor. Kurbanın öldüğü dönemde kolluk kuvvetleri DNA toplamıyordu. Spencer, “Bu kurbanın mevcut veri tabanlarının herhangi birinde yer alması imkânsız. Bu nedenle soybilim çalışmalarıyla bağlantı kurabileceğimiz bir akraba veya aile üyesi bulmayı ummalıyız” dedi.

Clark County Adli Tıp Kurumu Başkanı Melanie Rouse, kalıntılar üzerinde adli diş hekimliği incelemesi de yapıldığını ancak kurbanın diş kayıtlarının herhangi bir veri tabanında bulunup bulunmadığının da belirsiz olduğunu söyledi. FBI’ın Virginia’daki Quantico laboratuvarındaki uzmanlar, adamın olası görünümüne dair dijital canlandırmalar oluşturdu: güçlü bir kaş yapısı, kapalı göz kapakları ve geniş bir burun. Cesedin bulunmasından bir yıldan fazla süre sonra Nevada yetkilileri görüntüleri yayımlayarak, “Görüntülerin halkla paylaşılmasının, araştırmacıların kurbanın kimliğini belirlemesine yardımcı olacağını umuyoruz” açıklamasını yaptı. Görüntüler ayrıca, ABD’deki kayıp ve kimliği belirsiz kişi vakaları için merkezi bir depo ve kaynak merkezi olan Ulusal Kayıp ve Kimliği Belirsiz Kişiler Sistemi’ne (NamUs) de yüklendi.

Spencer, Metro polisindeki görev süresi boyunca Mead Gölü’ndeki vakalar da dahil olmak üzere yüzlerce cinayet dosyasına baktı ancak Hemenway Harbor Doe, beklediğinden çok daha fazla kamu ilgisi çekti. Spencer, “Kariyerimde bu davadan daha fazla ilgi toplayan başka bir vaka olmadı” dedi.

MAFYA TEORİLERİ VE VEGAS'IN KARANLIK YILLARI

Hemenway Harbor Doe’nun öldürülme şekli, baştan itibaren kamuoyunda cinayetin mafyanın işi olduğu yönünde spekülasyonları ateşledi. Yakınlardaki Las Vegas’ta onlarca yıldır kumarhaneleri işleten ve kârlarından pay alan mafyanın bu cinayetin arkasında olduğu iddia edildi. Ancak araştırmacılar, bu teorileri destekleyecek sağlam kanıt bulunmadığını belirterek iddiaları defalarca reddetti.

Las Vegas’taki Mob Müzesi’nin araştırma, koleksiyon ve programlar başkan yardımcısı Geoff Schumacher, kurumun yıllardır bu vakayla ilgili soruları yanıtladığını ve vakaya ilişkin yanlış bilgileri düzelttiğini söyledi. Kanıtlar teorileri desteklemese de, özellikle Nevada’da kamuoyunun neden organize suça yöneldiğini anladığını belirten Schumacher, “Döneme ve cinayet yöntemine baktığınızda, sizi bu sonuca götürüyor” dedi. Adam, kent için çalkantılı bir dönemde vurulmuştu ve cesedinin atılma şekli planlanmış bir eylemi işaret ediyordu. Schumacher, “Mafya suikastının tüm izleri oradaydı” ifadelerini kullandı.

Schumacher, cinayetin işlendiği düşünülen 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında mafyanın Las Vegas’ı onlarca yıldır kontrolü altında tuttuğunu anlattı. Chicago, New York ve Detroit’ten organize suç örgütleri, Vegas Strip boyunca kumarhanelerin kontrolünü ele geçirmiş ve eyalet denetleyicilerinin gözü önünde nakit paranın bir kısmını iç etme planları geliştirmişti. Bu dönem aynı zamanda FBI’ın kentteki organize suça daha eleştirel bir gözle bakmaya başlaması ve eyaletin yeni kumar denetim kurumunun kumarhaneleri daha agresif şekilde soruşturmaya başlamasıyla mafya için bir dönüm noktası oldu.

Ancak Schumacher, cesedi bu şekilde atma yönteminin mafyanın bilinen bir yöntemi olmadığını da vurguladı. Rezervuarın mafya suikastları için bir çöp sahası olduğu yönündeki iddiaları destekleyecek çok fazla kanıt bulunmadığını söyledi. Schumacher, “Gerçek şu ki bu bir mafya işi olmayabilir. Sadece bir uyuşturucu meselesi ya da borcunu ödemeyen biri de olabilir. İnsanların öldürülmesi için her türlü neden var” dedi.

GÖLÜN DİBİNDE BEKLEYEN DİĞER SIRLAR

Su seviyeleri düşmeye devam ederse, gölün geçmişine dair daha fazla kalıntının ortaya çıkması bekleniyor. 1964’te ülkenin ilk ulusal rekreasyon alanı ilan edilmesinden bu yana çok sayıda ziyaretçi Mead Gölü’nün cam gibi yüzeyinde jet ski ve tekneyle gezdi, dikkatsizce kaybettikleri eşyalar şimdi kıyıya vurabilir. Göl ayrıca kalıntıları hiç bulunamayan bazı boğulma kurbanlarına da ev sahipliği yapıyor ve bu kurbanların kemikleri su yüzeyine yaklaşıyor olabilir. 2022’de bulunan kalıntılardan ikisi boğulma kurbanlarına aitti.

Rezervuarın kuzeyindeki Overton Kolu’nda ise bir bombardıman uçağının ağır iskeleti 70 yılı aşkın süredir gölün tabanında duruyor. B-29 Superfortress, uçağın irtifasının kritik bir yanlış hesaplanması sonucu cam gibi suya çakılmıştı. Bir zamanlar 200 feet’ten fazla derinlikte olan bölge, dalgıçlar için olağanüstü bir gezi noktasıydı. Ancak su seviyelerinin birkaç yıl önce yaklaşık 100 feet düşmesinin ardından park, tarihi kalıntıyı giderek sığlaşan sularda nasıl koruyacağını belirlemek için bölgede dalışı geçici olarak kısıtladı. Geçmiş yıllarda park, uçağın alüminyum gövdesinin istilacı midye kolonileriyle kaplı olduğu bölgeye yalnızca bir avuç dalgıcın inmesine izin veriyordu. Göçük kokpitin içinde dalgıçlar daha önce, güvenli şekilde tahliye edilen mürettebatın geride bıraktığı koltuklar arasına gerilmiş bir paraşüt gözlemlemişti.

Geçen yıl park, uçağın artık teknik dalış uzmanlığı gerektirmeyen daha sığ derinliklerde olduğunu açıkladı. Bölge şu anda rekreasyonel dalgıçlara açık durumda. B-29’un ve onu çevreleyen hayati suların geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak her geçen ay, Mead Gölü’nün su altı dünyası yüzeye biraz daha yaklaşıyor.