Kuryeler İçin Tehlikeli Meslekler Tartışması Başladı

Kurye Hakları Derneği, son dört yıllık süreçte en az 233 kuryenin iş başındayken yaşamını yitirdiğini duyurdu. Dernek, kuryelerin haklarını savunmak amacıyla kantağın kapatılması eylemi gerçekleştirmeye hazırlandıklarını belirtti.

HIZLI TESLİMAT TEHLİKESİ

Dernek başkanı Mesut Çeki, firmaların hızlı teslimat vaadinin ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, “Hızlı teslimat vaadini veren firmalar birinci derecede sorumlu. Sıcak ve hızlı teslimat vaadinde bulunan firmalar, ‘ölümcül reklam’ yapıyor. Çünkü hız baskısı trafikte sayısız kural hatasına yol açıyor” ifadelerini kullandı. Çeki, müşterilerin puanlama sisteminin bu baskıyı artırdığını vurgulayarak, “Kurye 2-3 paket birden almak mecburiyetinde kalıyor” dedi. AVM içi yürüme, site girişleri ve asansörlerde geçen zamanın, teslimat sürelerini oldukça uzattığını ancak sistemin hâlâ 30 dakika gibi bir hedef belirlediğine dikkat çekti.

KURYE YAŞAMI İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Çeki, “Bu baskıyla kurye trafiğe çıkıyor ve süreyle yarışıyor. Kuryelerin esas meselesi hayatta kalmaktır. Bu yüzden motokuryelik ‘çok tehlikeli meslekler’ sınıfına alınmalı” şeklinde konuştu. Çeki, ek olarak, “12 saat çalışmayan kurye, evine ekmek götüremiyor. Hız, sayısız kural hatasına yol açıyor. Esas problem ise hayatta kalmak” diyerek bu mesleğin getirdiği ciddi tehlikelere de dikkat çekti.

