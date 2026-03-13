Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltına Alındı

kusadasi-belediye-baskani-omer-gunel-gozaltina-alindi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

CHP’Lİ VEKİLDEN TEPKİ

CHP Milletvekili ve CAO Koordinatörü Bülent Tezcan, Ömer Günel’in gözaltına alınmasını kınadı. Tezcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Açıklamasında, “Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah gözaltına alınmıştır. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası’nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.

