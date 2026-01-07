Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası’nda OTOPARK ÜZERİNDE GERGİN DAKİKALAR

Kuşadası’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen hizmet binası ve otopark alanı üzerinde Kuşadası Belediyesi ekiplerinin çalışma başlattığı iddia ediliyor.

Büyükşehire ait olan otopark alanında yeni bir yapı inşa edilmek isteniyor. Bu amaçla Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri alanda müdahalede bulundu. Kuşadası Belediyesi ekipleri de bu sırada alanda bulunarak, yapılan çalışmalara karşılık verdi.

AKŞAM SAATLERİNDE TARAFLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Akşam saatlerinde her iki taraf arasında karşı karşıya gelinmesiyle gerilim tırmandı. Zaman zaman arbede yaşanırken, olayların büyümemesi için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.