Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Olay, Hekimhan ilçesinin Kurşunlu Mahallesi’nde yaşandı.

YANGIN İKAMETTE ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Fatihler mezrasındaki bir konutta belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. İhbar üzerine, yangın söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangın, ekiplerin etkili müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

EVA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının meydana geldiği evin kullanılamaz duruma geldiği bildirildi. Olayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı aktarıldı.