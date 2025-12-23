Kuşadası’nda Öğrencilerden Çevre Bilinci Oluşturma Çalışması

kusadasi-nda-ogrencilerden-cevre-bilinci-olusturma-calismasi

Kuşadası’nda ÇEVRE BİLİNCİ ETKİNLİĞİ

Kuşadası Belediyesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte toplanan atıklar, geri dönüşüm sürecine yönlendirilmek üzere atık merkezine ulaştırıldı. Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kuşadası, çevre koruma odaklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

ÖĞRENCİLERDEN KIYI TEMİZLİĞİ

Bu bağlamda, Söke Bağarası Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahil kıyısında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de katılım sağladığı temizlik faaliyeti, yaklaşık 2 saat sürdü. Bu etkinlikte öğrenciler, plastik, cam, metal ve kağıt gibi çeşitli atıkları topladı.

