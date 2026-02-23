Kuşadası’nda Uçurumdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin uçurumda hareketsiz yattığı ihbarı alındı.

VATANDAŞLAR DURUMU YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Nallıca mevkii Manastır yolu üzerinde bulunan şahsın durumunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Hızla bölgeye ulaşan ekipler, hareketsiz yatan kişinin bulunduğu yere intikal etti.

Sağlık ekipleri yaptığı kontroller sonucunda kişinin isminin Mehmet Çiftçi olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiftçi, bulunduğu yerden çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirleneceği bildirildi, bununla birlikte jandarma ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili detaylı araştırma devam ediyor.