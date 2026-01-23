Kushner Gazze İçin Yeni İstihdam Planını Açıkladı

Gazze’de ikinci aşama…

BARIŞ KURULU’NDAN GAZZE AÇIKLAMALARI

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Barış Kurulu’nun kuruluş sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda konuşan Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kushner, “En önemli şey başlık güvenlik olacak. Gerilimi azaltmanın bir yolunu bulmak için İsraillilerle çok yakından çalışıyoruz. Bir sonraki aşama Hamas ile silahsızlanma üzerinde çalışmak olacak. Güvenlik olmadan kimse yatırım yapmayacak; kimse oraya inşaat yapmayacak. İstihdam oluşturmaya başlamak için yatırımlara ihtiyacımız var” dedi.

YENİ GAZZE PLANLARI

Kushner, dinleyicilere “Yeni Gazze” olarak adlandırdığı ana planını sunarken, konut geliştirme, veri merkezleri ve sanayi parkları için ayrılmış alanları içeren renk kodlu bir harita gösterdi. Söz konusu harita, Gazze Şeridi’nin yerleşim, kıyı turizmi ve karma kullanım bölgelerine dair detaylar barındırıyor. Planın Refah şehrinde 100 bin yeni konutun inşasını ve “Yeni Gazze” olarak adlandırılan bölgede yüksek binaların yapılmasını içerdiğini vurgulayan Kushner, “Orta Doğu’da bu şekilde 2-3 milyon nüfuslu şehirler 3 yıl içinde inşa ediliyor. Yani bunu hayata geçirmeye karar verirsek, benzer projelerin yapılması son derece mümkün” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gazze’deki taraflara “iş birliği için elimizden gelenin en iyisini yapma” çağrısında bulundu.

MÜLKİYET HAKLARI GÖZ ARDI EDİLDİ

Ancak, Kushner açıklamalarında, savaş sırasında evlerini, işyerlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden Filistinlilerin mülkiyet hakları ya da kayıplarının tazminatı gibi konulara değinmedi. İnşa süreci sırasında yerinden edilecek Filistinlilerin nerede yaşayacağı da belirtilmedi. Ayrıca, finanse edecek kişi ve kuruluşlar hakkında herhangi bir bilgi verilmedi; ancak gelecek haftalarda Washington’da özel sektörden yapılacak katkılara yönelik bir konferansın düzenleneceği ifade edildi.

HEDEFLER VE YATIRIM PLANI

Kushner’in açıklamalarına göre plan, Gazze’yi 2035 yılına kadar bölgesel bir ekonomik merkez haline getirmek amacıyla çok aşamalı bir “ana planı” ortaya koyuyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde Gazze’nin gayrisafi yurt içi hasılasının 10 milyar doları aşması ve hane başına ortalama yıllık gelirinin 13 bin doları geçmesi hedefleniyor. Altı aşamalı çalışmanın güneyden kuzeye doğru ilerlemesi planlanıyor; ilk dört aşamada Refah ve Han Yunus’a odaklanılacak, beşinci aşamada Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının geliştirilmesi hedeflenirken son aşama Gazze şehrinin yeniden inşasına dair olacak.

MALİ İHTİYAÇLAR VE İSTİHDAM HEDEFLERİ

Filistinli kaynakların verdiği bilgilere göre, Barış Kurulu, modern altyapı ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için 25 milyar dolardan fazla bir kaynağa ihtiyaç duyuyor. Yeni ekonomiyi desteklemek amacıyla mesleki eğitim ve yeniden beceri kazandırma programları için 1,5 milyar dolarlık bir bütçe ayrılması öngörülüyor. Ayrıca inşaat, tarım, imalat ve dijital sektörlerde 500 binden fazla yeni istihdam alanı oluşturulması hedefleniyor. Ticari alanlar ve yerel girişimciliği teşvik edici hibeler için ise 3 milyar dolarlık bir yatırım fonu kurulması bekleniyor. Gazze Şeridi’ndeki çalışmaların başlangıcı için toplamda yaklaşık 68 milyon ton moloz ve savaş enkazının temizlenmesi gerektiği belirtiliyor.