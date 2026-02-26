Kütahya’da Aile İsim Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

Kütahya’da, yeni doğan bir bebek için isim tartışması aile içinde kavgaya dönüştü; kayınpeder damadını vurdu.

ARACINDAN TÜFEĞİ KAPTIĞI GİBİ ATEŞ AÇTI

Olay, 100. Yıl Mahallesi Şehit Sadık Uçak Sokak üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, aile arasında yeni doğan bebeğe konulacak isim hakkında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kayınpeder A.E., aracından aldığı tüfekle damadı S.D.’ye sokakta ateş etti.

DAMAT HASTANEYE, KAYINPEDER KARAKOLA

Bacağına saçmalar isabet eden damat S.D. yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı S.D., yakındaki özel hastaneye götürülürken, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri ise şüpheli kayınpeder A.E.’yi tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.