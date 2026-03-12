Kütahya’da İnşaat Demiri Can Aldı: Baba Gözaltında

KÜTAHYA’DA TRAJİK OLAY

Kütahya merkezdeki Yunusemre Mahallesi’nde, çatıyı temizleyen bir kişi, inşaat demirlerinden birini evinin önüne atarken, 44 yaşındaki oğlu Mustafa Bayraktar’ın başına isabet etti. Babası, oğlunu apartmandan indiğinde yerde kanlar içerisinde bulmasıyla durumu acil servise bildirdi. Gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Bayraktar’ın kalbinin durduğunu tespit etti.

HAYAT MÜCADELESİ

Ambulansla hastaneye sevk edilen Mustafa Bayraktar’a burada kalbinin yeniden çalıştırılması için müdahalede bulunuldu. Ancak, bu müdahalelerin ardından tedavi altına alınan Bayraktar, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Olay sonrası Ahmet Bayraktar, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere bir polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam etmekte.