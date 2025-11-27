Kuzen Cinayeti Antalya’da Kanlı Çatışma İle Gerçekleşti

Olay, 25 Kasım tarihinde saat 16.30 civarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki bir apart otelin kafesinde gerçekleşti. İsrail uyruklu Imad Almograbi, kuzeni Doğan Duman ile aralarındaki husumeti görüşmek için kafede bir araya geldi.

TARTIŞMA KANLI BİR ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Bir süre sonra, Almograbi ve Duman arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında kafe içindeki müşteriler panik içinde uzaklaşmaya başladı. Imad Almograbi, yanında bulundurduğu tabancayla kuzenine ateş açtı. Şarjöründeki mermilerin bitmesi üzerine, Almograbi aracına koşarak ikinci şarjörünü alıp kafenin önünde Doğan Duman’a yeniden ateş etti. Duman, çok sayıda mermiyle vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞÜPHELİ, 10 KİLOMETRE UZAĞINDA YAKALANDI

Olay sonrası 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre mesafede yakalandı.