Kuzen Cinayeti Antalya’da Kanlı Çatışma İle Gerçekleşti

kuzen-cinayeti-antalya-da-kanli-catisma-ile-gerceklesti

Olay, 25 Kasım tarihinde saat 16.30 civarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki bir apart otelin kafesinde gerçekleşti. İsrail uyruklu Imad Almograbi, kuzeni Doğan Duman ile aralarındaki husumeti görüşmek için kafede bir araya geldi.

TARTIŞMA KANLI BİR ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Bir süre sonra, Almograbi ve Duman arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında kafe içindeki müşteriler panik içinde uzaklaşmaya başladı. Imad Almograbi, yanında bulundurduğu tabancayla kuzenine ateş açtı. Şarjöründeki mermilerin bitmesi üzerine, Almograbi aracına koşarak ikinci şarjörünü alıp kafenin önünde Doğan Duman’a yeniden ateş etti. Duman, çok sayıda mermiyle vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞÜPHELİ, 10 KİLOMETRE UZAĞINDA YAKALANDI

Olay sonrası 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre mesafede yakalandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla Seydikemer İlçesinde Okulda Zehirlenme Vakası

Seydikemer'deki Şehit Gürcan Akan İlkokulu'nda 9 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı yaşadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Gündem

Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Memur ve emeklilerin 2025 yılındaki zam oranları, kasım ve aralık enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyondaki düşüşü öngörüyor.
Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.