Kuzey Kore Askerleri Rusya’da Konuşlandırıldı

ORTAK BASIN TOPLANTISI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington D.C.’de Güney Koreli mevkidaşları ile bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenliyor. Bu toplantıda, güncel uluslararası güvenlik durumu değerlendirilmekte ve önemli konulara değinilmektedir.

KUZey KORE ASKERLERİNİN DURUMU

Bakan Blinken, ABD’nin mevcut veriler doğrultusunda Rusya’da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ifade ediyor. “En son bilgiler, bu Kuzey Kore güçlerinden 8 bininin Kursk bölgesine konuşlandırıldığını gösteriyor.” diyen Blinken, bu birliklerin Ukrayna güçlerine karşı bir çatışmanın içerisine girdiğine dair henüz bir bilgiye ulaşmadıklarını ancak bunun gelecekte olabileceğini öngördüklerini söylüyor.