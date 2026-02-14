Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

kuzey-marmara-otoyolu-nda-feci-kaza-surucu-hayatini-kaybetti

KAZADA ALEVLER İÇİNDE CAN VERDİ

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde meydana gelen üzücü olayda, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan araçta bulunan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ DEHŞET VERİCİ KAZAYI YAŞADI

Olay Karasu Gişeleri yakınında gerçekleşti. Yasin Çelik (32) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere saplanarak ciddi bir kaza oluşturdu. Aracın içinde çıkan yangın, bölgedeki Otoyol Jandarması ekipleri tarafından söndürüldü. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ SIKINTI İÇİNDE KALDI

Kaza sonrası adeta bir savaş alanını andıran yerdeki otomobilin içinde sıkışan ve yaşamını yitiren sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazanın gerçekleştiği bölgeye gelen yakınları, feci olayın etkisiyle sinir krizi geçirerek duruma tepkilerini gösterdi.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Kaza sonrasında otoyolda trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlandı. Araç kaldırıldığında, trafik normal akışına dönebildi. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

