Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kamyon TIR’a Çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Trafik Kazası

Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağı Edirne yönünde bu sabah saat 06.50’de bir trafik kazası gerçekleşti. Seyir halinde olan bir kamyon, aynı istikamette ilerleyen bir TIR’a arkadan çarptı. Bu çarpışma sonucunda kamyon sürücüsü sıkışarak yaralanıyor.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsü, sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Olay sırasında jandarma, trafik akışını tek şeride düşürerek güvenlik önlemleri aldı. Yolda uzun süreli bir trafik durumu meydana gelirken, araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışının normale dönmesi sağlandı.

