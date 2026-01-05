KYK Burs Ve Kredi Zamları Açıklandı

kyk-burs-ve-kredi-zamlari-aciklandi

2026 YILINDA KYK BURS VE KREDİ ZAMMI AÇIKLANDI

2026 yılının başlangıcında milyonlarca üniversite öğrencisi için en önemli konu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak KYK burs ve kredi zamları oldu.

KREDİ VE BURS MİKTARLARI BELLİ OLDU

2026 yılında burs ve kredi tutarları, yüzde 33’lük bir artışla, lisans öğrencileri için 4 bin lira, yüksek lisans öğrencileri için 8 bin lira, doktora öğrencileri için ise 12 bin lira olarak belirlendi.

KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Geçen yıl itibarıyla KYK burs tutarı ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücretleri, her yıl olduğu gibi ocak ayında yenilendi. KYK burs ve kredi ücretlerine yapılacak güncellemeler genellikle aralık ayı sonunda veya ocak ayı başında kamuoyuna duyuruluyor.

GÖRECELİ ZAM ORANLARI

2025 yılında burs ve kredi miktarları, lisans öğrencilerine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL, doktora öğrencilerine ise 9 bin TL olarak ödenmişti. Burs ve krediler ocak ayından itibaren tüm öğrencilere artırılmış tutarlarla verilmeye başlanacak.

