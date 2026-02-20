Lal Denizli İfade Verdi Serbest Bırakıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, CHP’li İzmir Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ifadeye çağrıldığı bildirildi. Lal Denizli, bu hafta içerisinde İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi ve ardından serbest bırakıldı. Başkan Denizli’nin, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından dolayı ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Çeşme Belediyesi, Lal Denizli’nin ifade verip serbest bırakıldığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, Denizli hakkında adli kontrol kararı uygulanmadığına da dikkat çekildi. Açıklamada, “Soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı gözetilerek ayrıntılara girilmemekle birlikte, kamuoyuna yansıyan iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde açıklığa kavuşması ve sürecin en şeffaf şekilde sonuçlanması amacıyla, vekilleri tarafından Adli Tıp Kurumu’nda test yapılması yönünde talepte bulunulmuştur.” ifadesine yer verildi. Yürütülen işlemler doğrultusunda testler için Adli Tıp Kurumu’na sevk işleminin gerçekleştirildiği bildirildi. Başkan, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler için kendi aracıyla gitti. Ayrıca, ifade işlemi öncesi avukatları aracılığıyla teste dair yazılı bir talepte bulunduğu vurgulandı.

DENİZLİ’NİN KİMLİĞİ

Lal Denizli, Türkiye’nin önemli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli’nin kızı olarak tanınıyor. 34 yaşındaki Lal Denizli, eğitim hayatına Pierre Loti Fransız Lisesi’nde başlamış, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olmuş ve üstüne Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır.

