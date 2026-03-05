Lal Denizli’nin Uyuşturucu Test Sonucu Negatif Çıktı

lal-denizli-nin-uyusturucu-test-sonucu-negatif-cikti

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamındaki gelişmeler devam ediyor. Bu süreçte çeşitli ünlü şahısların gözaltına alındığı ve ifadelerinin alındığı bildirildi. İfadeler sonrasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin isminin de gündeme gelmesi üzerine, Denizli, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesine başvurulmak üzere çağrıldı.

CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, daha önce İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından kendisi, Adli Tıp’a kan ve saç örneği sunarak test yapılmasını sağladı.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Lal Denizli’nin uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Yapılan testlerde, Denizli’nin kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinin sonucu negatif olarak belirlendi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u Geri Bıraktı: Yalçın Açıklama Yaptı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde taraftarlara güven vererek, "Merak etmesinler." şeklinde açıklama yaptı.
Gündem

İstanbul’da Forex Dolandırıcılığına Operasyon: 64 Gözaltı

Şişli'de forex dolandırıcılığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 64 kişi gözaltına alındı. Soruşturma süreci ise devam ediyor.
Gündem

Irak Elektrik Şebekesi Çöktü Karanlıkta Kaldı

Irak'ta Elektrik Bakanlığı, ülke genelindeki elektrik şebekesinin tamamen kesildiğini açıkladı. Bu durum, geniş çaplı bir enerji krizine yol açtı.
Gündem

Rusya Gaz Pazarından Çekilme Kararını Açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa gaz pazarından tamamen çekilme ihtimalini gündeme getirerek, gaz sevkiyatını durdurmak için hükümete talimat vereceğini açıkladı.
Gündem

Trump’ın Fed Başkanı Adayı Senato’ya Sunuldu

ABD Başkanı Trump, eski Fed Üyesi Kevin Warsh'ı Merkez Bankası başkanlığı için Senato'ya aday olarak sundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.