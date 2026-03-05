Lal Denizli’nin Uyuşturucu Test Sonucu Negatif Çıktı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamındaki gelişmeler devam ediyor. Bu süreçte çeşitli ünlü şahısların gözaltına alındığı ve ifadelerinin alındığı bildirildi. İfadeler sonrasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin isminin de gündeme gelmesi üzerine, Denizli, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesine başvurulmak üzere çağrıldı.

CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, daha önce İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından kendisi, Adli Tıp’a kan ve saç örneği sunarak test yapılmasını sağladı.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Lal Denizli’nin uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Yapılan testlerde, Denizli’nin kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinin sonucu negatif olarak belirlendi.