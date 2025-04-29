Lamine Yamal, yeni stiliyle konuştu

BAŞARILI PERFORMANS VE AÇIKLAMALAR

Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal, basın toplantısında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Saçlarını neden boyattığıyla ilgili konuşan Yamal, “(Gülerek) Maç gününe kadar zaman daha çabuk geçsin diye yapıyorum. Evde sıkılıyorum sanırım, o kadar.” ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD TARAFTARLARINA CEVAP

Real Madrid taraftarlarının kendisi hakkındaki yorumlarına ilişkin Yamal, “Kazandığım sürece kimse bana bir şey diyemez. Kazanırlarsa konuşabilirler.” şeklinde yanıt verdi. Genç futbolcu, ilk Kral Kupası finalinde ve Real Madrid’e karşı oynamanın üzerindeki baskıdan etkilenmediğini, bunu baskı olarak görmediğini ve yeni bir deneyim olarak değerlendirdiğini söyledi. “Sadece çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.” dedi.

MESSİ İLE KIYASLAMA YAPMAYACAK

Lionel Messi ile karşılaştırılmasına yönelik eleştirilere değinen Yamal, “Kimseyle, hele Messi ile asla kendimi kıyaslamam. Bu tür şeyleri size bırakıyorum. Biz her gün kendimizi daha iyi yapmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Messi’nin Inter’e karşı hiç gol atmamış olması hatırlatıldığında ise “Messi o kadar çok takıma gol attı ki, bu belki de tek istisnadır. Umarım ben atarım.” dedi.

KAPTAN RAPHINHA’YA VURGUSU

Yamal, basın toplantısının sonunda Raphinha’ya da teşekkür etti. “Raphinha bizim için çok önemli bir isim. Genç oyuncular olarak onun gibi bir kaptana sahip olmak bizim için büyük bir şans.” ifadelerini kullandı.