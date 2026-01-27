Lazkiye Limanı’nda Sıvı Kokain Operasyonu Gerçekleştirildi

Lazkiye Limanı’nda Brezilya’dan gelen bir gemide, bitkisel yağ kutularına titizlikle yerleştirilmiş büyük miktarda sıvı kokain ele geçirildi. Resmi haber kaynaklarında yayımlanan bilgilere göre, onlarca yağ tenekesinin içindeki sıvı kokainin görselleri de paylaşıldı. Bu sevkiyatın, “Komşu ülkelerden birine yönelik karmaşık bir kaçakçılık girişimi kapsamında hazırlandığı” belirtildi. Söz konusu haberde, sıvı kokainin hangi ülkeye götürülmek istendiğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Sıvı kokainin ele geçirilmesi, operasyonun “Doğru ve güvenilir istihbarat bilgilerine dayanılarak gerçekleştirildiği” ve titiz saha takibi sonucunda “sevkiyatın limandan çıkmadan tamamen ele geçirildiği” şeklindeki açıklamalarla desteklendi.

KAÇAKÇILIKTA YENİ YÖNTEMLER

Sıvı kokain, kokainin su, farklı çözücüler veya kimyasal bileşenler kullanılarak çözünmesiyle üretiliyor. Kaçakçılar, bu kimyasalları kullanarak kokaini şampuan gibi ürünlerin içine saklamak veya şeker kamışı pekmezi arasında gizlemek gibi yöntemlere yöneliyor. Bu saklama yöntemi sayesinde kokain daha iyi gizleniyor ve yakalanması zor hale geliyor. Kaçakçılar, sıvı hale getirilen kokaini tekrar toz haline getirmek için ekstra işlemler yapmak zorunda kalıyor ki bu işlem sırasında bir miktar kayıp yaşayabiliyorlar.

KAÇAKÇILIKTAKİ ARTAN RİSKE DİKKAT

Suriye limanında ele geçirilen sıvı kokain, kaçakçıların büyük operasyonlarda büyük kayıplar verdiklerinden ve karmaşık yöntemlere başvurduklarından kaynaklanıyor. Akdeniz’de yakın zamanlarda 10 tonluk büyük bir kokain yakalanması, bu durumu gözler önüne seriyor. Avrupa güvenlik birimleri ve Türkiye, kokain kaçakçılarına yönelik operasyon sayısını artırarak, kaçakçıların yeni rotalar aradıklarına dair şüpheleri pekiştiriyor.

YENİ STRATEJİLERİN DEVREDE

Kaçakçıların sıvı kokaini kullanılarak kömüre, kartona ve boyalara karıştırdıkları biliniyor. Bu tür maddelerde gizli kokainin tespiti, gümrük tarayıcıları açısından oldukça zorlayıcı hale geliyor. Kaçakçılar sıvı kokain kullandıkları zaman, sıvıyı katı forma dönüştürmek için laboratuvarların desteğine ihtiyaç duyacaklar.

EUROPA’DA UZUN BİR KAYIT

Son yıllarda sıvı kokain kaçakçılığında bir artış gözlemleniyor. 2022 yılında Fransız yetkililer, 22 ton şekerin içinde kimyasal olarak gizlenmiş kokain buldular. Aynı yıl içerisinde Hırvatistan’da 100 kilogram uyuşturucu içeren kömür ele geçirildi. İspanya’da ise, gizlenmiş maddelerle çalışan bir kokain işleme laboratuvarının, günde 200 kilogram kokain üretecek kapasitede olduğu bilgisi ortaya çıktı. 2023 yılı itibarıyla Avrupa’da, 39 uyuşturucu işleme laboratuvarı tespit edildi.

TÜRKİYE’DEKİ OPERASYONLAR

Son yıllarda Türkiye’ye sıvı kokain sokulma girişimleri de yaşandı. 2020 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen iki operasyonda, Brezilya’dan gelen bir yolcunun valizinde 8 kilogram sıvı kokain ele geçirildi. Narkotik köpeklerinin tepkisi üzerine, şüpheli valiz içindeki içki şişelerinin analiz edilmesiyle kokain çözeltisi olduğu belirlendi. Yapılan operasyonlar sonucu toplamda 17 kilogram sıvı kokain ele geçirilirken, uyuşturucu sokma girişiminde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

SON DÖNEM OPERASYONLAR DAGÜÇLÜ

2025 yılında, Mersin’de düzenlenen operasyonlarda; 28 kilogram kokain, 680 litre sıvı metamfetamin ve 3,5 kilogram kristal uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bu tür operasyonlar, kaçakçıların kullandığı gelişmiş yöntemlerin ve artan risklerin altını çizerken, güvenlik güçlerinin bu alandaki kararlılığını da ortaya koyuyor.