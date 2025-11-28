Ledger Nano Gen5 İstanbul’da Yeniliklerle Tanıtıldı

Dün akşam İstanbul’un en etkileyici yerlerinden birinde, Cenevizliler dönemine ait taş avluda, şu anda otel olarak işletilen eski bir Fransız okulunda, IL Cortile Istanbul’da bir zaman yolculuğu yapma fırsatı bulduk. Dijital varlık alanında küresel bir öncü olan Ledger, “Op3n Replay 2025” adıyla düzenlenen etkinliğinde yeni nesil ürünlerini ve vizyonunu tanıttı. O gece ben de oradaydım! Tarihi avluda, şarap kadehleri ve canlı sohbetlerin eşlik ettiği bir kokteyl ortamında yapay zeka, anında simultane çeviri hizmeti sundu; Fransızca, İngilizce ve Türkçe ifadeler havada uçuştu. Fintech yöneticileri, bankacılar, gazeteciler ve kripto girişimcileri etkinlikte yer aldı. Ledger, “Ledger Op3n Replay 2025” etkinliğinde duyurduğu üç önemli yenilikten biri olarak Ledger Nano Gen5’i tanıttı!

KLASİK DONANIM CUZDANLARA YENİ BİR TANIM

Artık klasik donanım cüzdanları “Ledger imzalayıcı” olarak adlandırılacak. Bu cihaz, yalnızca kripto varlıkları değil, dijital kimliklerinizi de güvence altına alıyor. E Ink dokunmatik ekranı, Bluetooth ve NFC özellikleriyle dikkat çekerken, her kutuda bulunan Ledger Recovery Key ve ünlü tasarımcılar Tony Fadell ile Susan Kare’in imzasını taşıyan rozetler de cihazı özel kılıyor. Bu cihaz, hem güçlü hem de eğlenceli bir kullanım deneyimi sunuyor!

LEDGER LIVE ARTIK FARKLI BİR DENEYİM SUNUYOR

Ledger Live, artık yalnızca portföy takibi yapmakla kalmıyor; alım-satım gerçekleştirebilir, takas yapabilir, stabil coinlere anında dönüşüm sağlayabilir ve 1inch gibi merkeziyetsiz uygulamalara doğrudan erişim elde edebilirsiniz. Noah entegrasyonu ile “nakitten stabil coine” geçiş sadece bir tıkla mümkün hale geliyor!

LEDGER’IN YENİ HİZMETİ MULTİSIGN ÇÖZÜMLERİ

Artık bankalar, vakıflar ve devletler, milyar dolarlık işlemleri Ledger imzalayıcıları ile şeffaf ve kriptografik olarak %100 doğrulanabilir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ledger CEO’su Pascal Gauthier’in belirttiği gibi, “Ledger Nano, piyasadaki en iyi güvenliğe ve kullanıcı deneyimine sahip, uygun fiyatlı ve herkesin kullanabileceği yeni bir imzalayıcı.”

DİJİTAL SERVETİN GÜVENLİK TEMELİ

Ledger’ın dijital varlıklarını ciddiye alanlar için önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Ledger Deneyim Direktörü Ian Rogers, “Her geçen gün daha fazla kişi dijital servetini ciddiye almaya başlıyor. Ledger, güvenlik ve mülkiyet konusundaki kararlılığını on bir yıldır taviz vermeden sürdürüyor ve ürünleri kripto dünyasıyla birlikte hızla gelişiyor. Kullanıcılar, akıllı telefonları veya bilgisayarları üzerinden Ledger Wallet uygulamasını ve Ledger imzalayıcıyı bir arada kullanarak merkeziyetsiz finansın sunduğu avantajlardan güven içinde yararlanabilirler. Ledger ile varlık satın almak, takas yapmak, kazanç elde etmek, harcamalarını yönetmek ve daha fazlasını gerçekleştirmek mümkün. En popüler 100 token ve diğer birçok kripto para birimi destekleniyor, bu bağlamda güvenlik ve mülkiyet konusundan asla ödün vermiyoruz.” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL EKONOMİ İÇİN GÜVENLİ ALTYAPIYI KURUYORUZ

Yeni dönemin stratejik önemini dile getiren Ledger Strateji, Birleşme ve Satın Almalar İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Michael Louzado, “Ledger olarak, güvenli cihazlar üretmekle kalmayıp dijital ekonominin ihtiyaç duyduğu sağlam altyapıyı inşa ediyoruz. Bireysel kullanıcılarımıza sunduğumuz yeni nesil imzalayıcılar ve kurumlar için geliştirdiğimiz Çoklu İmza çözümleri, bu vizyonun belirleyici bileşenleridir. Dijital varlıkların ve kimliklerin birbirine girdiği bu dönemde, ekosistemdeki güven açığını kapatmak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için teknolojik liderliğimizi stratejik adımlarla pekiştireceğiz.” dedi.

YENİ ÜRÜNLERİN SATIŞ NOKTALARI BELİRLENDİ

Sonuç olarak, dün akşam sadece yeni bir cihaz tanıtılmadı; dijital kimliklerin, varlıkların ve geleceğin güvenli bir biçimde korunacağına dair önemli bilgiler paylaşıldı. Ledger Nano Gen5, yakında MediaMarkt, Teknosa, Hepsiburada, Trendyol ve Amazon Türkiye üzerinden satışa sunulacak.