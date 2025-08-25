Lee Jae Myung, Trump’ı övdü ve işbirliği umdu

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI’NDAN TRUMP’A ÖVGÜ

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Washington’daki ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ı “barışın mimarı” olarak değerlendirdi. Lee, görüşmelerde gemi inşası ve diğer üretim alanlarında işbirliğini genişletme umudunu dile getirdi.

TRUMP’TAN MÜLKİYET İSTEĞİ

Görüşme esnasında Trump, Güney Kore’de Amerika’nın askeri üslerinin bulunduğu arazilerin mülkiyetinin ABD’ye geçmesini talep etti. Trump, yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askerinin konuşlandığı üsler için Seul’e ek maliyetler konusunda daha fazla ödeme yapması yönünde baskı yapıyor. Trump, “Bir kale inşa etmek için çok para harcadık, Güney Kore de katkıda bulundu. Ancak kiralama modelini kaldırıp, üzerinde devasa bir askeri üs kurduğumuz arazilerin mülkiyetini alıp alamayacağımızı görmek isterim” dedi.

SAĞLIK DURUMUNDAKİ SORUNLAR YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Trump’ın Oval Ofis’teki basın toplantısında sağ elinde görülmeye başlayan koyu renkli morluk, sağlık durumu hakkında yeniden spekülasyonları gündeme getirdi. 79 yaşındaki Trump’ın elinde geçen hafta da benzer morluklar tespit edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın elindeki morlukların “sık tokalaşma ve aspirin kullanımına bağlı tahrişle tutarlı” olduğunu ifade etti. Ancak, son dönemde ortaya çıkan belirgin morluklar yeni soruları beraberinde getirdi.

ZİRVE ÖNCESİ GERİLİM YAŞANDI

Trump, Güney Kore’nin yeni lideri Lee Jae Myung ile yapacağı zirveden birkaç saat önce Seul hakkında sert ifadeler kullandı. Trump, sosyal medya üzerinden “Güney Kore’de bir tür tasfiye ya da devrim var gibi görünüyor. Orada böyle bir ortam varken iş yapamayız” açıklamasında bulundu. Bu sözler, Lee için kritik öneme sahip olan görüşme öncesinde gerilim yaratmış oldu. Lee, selefi Yoon Suk Yeol’un görevden alınmasının ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturdu.

PAZARLIKLARDA GÜNDEM MADDELERİ

İki ülke arasında savunma harcamaları, ticaret ve nükleer işbirliği gibi konularda müzakereler devam ediyor. Washington, Güney Kore’den 28.500 Amerikan askerinin masrafları için milyarlarca dolarlık ek katkı talep ediyor. Trump’ın, Kuzey Kore, ticaret engelleri, deniz güvenliği ve Amerikan gemi inşası konularını gündeme getirmesi bekleniyor. Lee ise en hassas konuları müzakerelerde erteleyerek iyi bir izlenim bırakmayı ve ilişkilerde denge sağlamak amacı güdüyor.

ABD YATIRIMLARI VURGULANACAK

Lee, Washington ziyaretinde ABD’deki Güney Kore yatırımlarını gündeme getirecek. Özellikle Philadelphia’daki Hanwha tersanesi ziyareti ile Güney Kore’nin Amerikan gemi inşa sektörüne destek vereceği mesajını paylaşacak. Ayrıca, liderler Kuzey Kore’nin nükleer programı hakkında da görüşme gerçekleştirecek. Zirve öncesi Lee, Tokyo’da Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile üçlü işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

KİM İLE GÖRÜŞME TALEBİ

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile “bir noktada” tekrar bir araya geleceğini belirtti: “Bir gün onu göreceğim. Bir noktada görüşeceğiz.” Ayrıca, Kim’le “bu yıl içinde görüşmek istediğini” ifade etti.

ÇİN’E GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Trump, Çin’in nadir toprak materyallerini sağlamak zorunda olduğunu, aksi takdirde yüzde 200 gümrük vergisi gibi uygulamalarla karşılaşabileceğini aktardı.

PUTİN VE ZELENSKİ AÇIKLAMASI

Trump, gazetecilere verdiği demeçte Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Trump, “Putin ve Zelenskiy görüşmeli. Görüşürler mi bilmiyorum. Eğer görüşmezlerse bunun sonuçları olabilir. Bir hafta ya da iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz. O noktada ben devreye gireceğim” dedi.