Levent Şahin ile Gençlerbirliği Yollarını Ayırdı

Süper Lig’de 12. sırada bulunan Gençlerbirliği’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkent takımında, Levent Şahin dönemi kısa sürerek sona erdi. Kulüp, 52 yaşındaki teknik direktörle karşılıklı olarak yollarının ayrıldığını açıkladı.

KARŞILIKLI ANLAŞMA

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız” ifadeleri yer aldı. Şahin ve ekibine kulübe verdikleri emekler için teşekkür edilirken, kariyerlerinde başarılar dilendi.

16 ŞUBAT’TA GÖREVE GELMİŞTİ

Levent Şahin, 16 Şubat tarihinde Metin Diyadin’in yerine göreve başlamıştı ve Gençlerbirliği’nin başında 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 3 resmi maça çıktı. Kırmızı-siyahlılarla 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalayan Şahin’in yönetiminde, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşandı.

DÖRDÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig’e 4 sezon sonra dönen Gençlerbirliği, sezona Hüseyin Eroğlu ile başlamış ancak kısa süre sonra yollarını ayırmıştı. Eroğlu’nun ardından takımın başına yeni yönetimle Volkan Demirel getirilmiş, fakat yönetim değişikliğiyle Demirel ile yollar ayrılmış, yerini Metin Diyadin almıştı. Diyadin’in sözleşmesi kulüp tarafından tek taraflı olarak feshedilmişti. 18 gün boyunca takımın başında kalan Levent Şahin’in ayrılığı bu şekilde resmiyet kazandı.

VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kulüpten gelen açıklamanın ardından, Gençlerbirliği sürpriz bir hamleyle Levent Şahin’in yerine daha önce takımda görev almış olan Volkan Demirel ile iletişime geçtiği öğrenildi.

DEMETİN ELLİ NO DEĞERLİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Gençlerbirliği, Volkan Demirel’e yeni bir görev teklifi yaptı. Demirel, bu sezon Gençlerbirliği’nin başında Süper Lig’de 5 maça çıkmış ve bu dönemde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet almıştı.

GALİBİYETİN ARDINDAN İSTİFA

Öte yandan, Demirel, 7 Aralık’ta Fatih Karagümrük maçında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından görevinden ayrılışıyla dikkat çekmişti.