Levent’teki Terör Saldırısında DEAŞ Bağlantısı İddiası Ortaya Çıktı

Yazar Aytunç Erkin, “DEAŞ’lılar 1-2 Nisan’da keşif yaptı ‘Allahu Ekber’ diye araçtan indi” başlıklı makalesinde, İsrail’in İstanbul konsolosluğu önünde gerçekleşen terör saldırısının ayrıntılarını aktardı.

Saldırganların araçtan tekbir getirerek indikleri bilgisine yer veren Erkin, “Tarih: 7 Nisan 2026. Saat: 12.30. Yer: İstanbul/ Beşiktaş. Olay Yeri: İsrail Konsolosluğu/Levent. O.Ç. isimli şahıs tarafından 3 Nisan’da kiralanan 41 AIC… plakalı, beyaz renkli araçtan A.İ, O.Ç. ve Yunus Emre Sarban isimli teröristler, sırt çantalı ve uzun namlulu silahlarla inerek ‘Allahu Ekber’ diye tekbir getiriyor. Üç terörist konsolosluğa doğru ilerliyor ve İsrail Konsolosluğu ile çevresinde görevde olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ndeki polislere ateş ediyor. Bu esnada, görevli polisler de teröristlere karşılık veriyor” ifadelerini kullandı.

1-2 NİSAN TARİHLERİNDE KEŞİF YAPTILAR

Olaydan yaklaşık 5 gün önce iki teröristin keşif yaptığını aktaran Erkin, “Çatışmada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren 1994 Adana doğumlu Yunus Emre Sarban öldürülüyor. Diğer iki terörist, A.İ. ve O.Ç. ise yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. (Tedavileri sürüyor.) Ayrıca, O.Ç. ve A.İ.’nin 1 ve 2 Nisan tarihlerinde konsolosluk çevresinde keşif yaptığı da tespit edildi. Dün İstanbul Levent’te İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 12’si adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 9’u tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı” şeklinde belirtti.

EYLEMİ IŞİD PLANLADI

Aytunç Erkin’in yazısının geri kalan kısımlarında tutuklanan şüphelilerle ilgili tespitler ortaya kondu:

DEAŞ terör örgütünün bu eylemi planladığı belirtilirken, eylemin hazırlık aşamasında gizliliğin sağlanması amacıyla örgüt elemanlarıyla çalışmanın gerekli olduğu ifade edildi. Şüphelinin yakalanma yeri, yakalanma şekli, dijital tespitler ve istihbari bilgilerle ilgili durumların tesadüf olarak açıklanamayacağı vurgulandı. Şüphelinin eylemi gerçekleştirenlerle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği, eylemden haberdar olduğu ve örgüt tarafından kendisine verilen görev doğrultusunda hareket ettiği kaydedildi. Ayrıca, şüphelinin eylemi gerçekleştirenlerle birlikte hareket ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme noktasında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu anlaşıldı.

ALLAH ONLARI BİZLERİN ELİYLE YOK ETMEYİ NASİP ETSİN

Bazı şüphelilerle ilgili yapılan tespitler ise şu şekilde:

E.Ç.: Farklı şahıslara ait çok sayıda kimlik fotoğrafı bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren O.Ç. ile 47 kez görüştüğü belirlendi. Şüphelinin incelenen cihazında, kullandığı whatsapp hesabı ile O.Ç. tarafından kullanılan whatsapp hesabı arasında gerçekleşen mesajlaşmalarda, “Allah onları bizlerin eliyle yok etmeyi nasip etsin” yazışmaları görüldü. Olayda kullanılan araçların resimleri de bu mesajlar arasında yer aldı.

V.Y.: Halis Bayancuk’a ait görseller bulundu. DEAŞ terör örgütünün yöneticisi olarak değerlendirilen İlyas Aydın’a ait bir görselin yanı sıra daha önce gözaltına alınan bir şahsa ait görseller de tespit edildi. Ayrıca saldırıdan önce keşif yapan bir şahsın telefon numarasını kullandığı belirlendi.

M.A.: Silahlı eylemi gerçekleştiren O.Ç. isimli örgüt mensubuna Garanti Bankası üzerinden M.A. tarafından 5 Nisan’da 26.000 TL gönderildiği, saldırıda kullanılan aracın GPRS kayıtları, M.A.’nın ikameti çevresinde bulunduğunu tespit etti.