Leyla Aydemir Davasında Yeni Gözaltılar: Amca ve Aile Üyeleri

AĞRI’DA YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağrı’da, 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne dair yürütülen yeni soruşturmada, çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası “Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek” suçlamasıyla gözaltına alındı. Başsavcılık, yeni elde edilen deliller ışığında yeni bir dosya açarak soruşturmayı derinleştirdi.

SUÇUN BOYUTU ARTIRILIYOR

Leyla Aydemir’in amcası, yengesi, babaannesi ve halası, yeniden başlatılan soruşturma çerçevesinde “Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek” maddesinden gözaltına alındı. İlk soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Aydemir’in amcası Y.A. ile diğer aile üyeleri olan Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. hakkında “Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve “İştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 14’er yıl hapis cezası talep edilmişti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018’de Ramazan Bayramı vesilesiyle ailesiyle birlikte dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuştu. Cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerinin 2 kilometre yakınındaki bir akarsu kenarında, ağaçların arasında bulunmuş, yapılan otopside vücudunda darp ya da yara izine rastlanmamıştı. Leyla’nın cenazesi Bezirhane köyünde defnedildi. Olay sonrasında 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

YARGILAMA SÜRECİ

Dava, 2 Ekim 2020’de karara bağlandı. Tutuklu durumda bulunan amca Y.A., “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken; diğer sanıklar, delil yetersizliğinden beraat etti. Ancak bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi itiraz ederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden yargılama sürecinde 8 Ekim 2021’de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

TÜM GÖZLER YARGITAY’DA

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosyayı inceledikten sonra bu beraat kararını hukuka uygun bulmadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararının bozulmasını talep etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de, sanıklar hakkında verilen bu kararı bozarak Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeni bir duruşma süreci başlatılmasına sebep oldu.

YENİ SORUŞTURMA UYGULAMALARI

Öte yandan, Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada, çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası “Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek” suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma geliştirilmeye ve yeni deliller toplanmaya devam ediyor.

