Leyla Aydemir Davasında Yeni Gözaltılar Gerçekleşti

AĞRI’DA YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağrı’da, 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne dair yürütülen yeni soruşturmada, çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi, “Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek” suçunu işlemeleri olarak belirlendi. Soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda ayrıca ayrı bir dosya açıldığı bildirildi.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ilk soruşturmanın iddianamesinde, Leyla Aydemir’in amcası Y.A. ile birlikte Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. hakkında “Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “İştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 14’er yıl hapis cezası talep edilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Haziran 2018’de Ramazan Bayramı sırasında aile ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolan Leyla Aydemir’in cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra bulundu. Çocuğun cenazesi, yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, akarsu kenarındaki ağaçlar arasında keşfedildi. Cenazede darp ya da yara izine rastlanmazken, Leyla’nın naaşı Bezirhane köyünde defnedilmişti. Olay sonrası 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

DAVA SÜRECİ

Davanın karar duruşmasında, amca Y.A. “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanıklar delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ancak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, sanıklara ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğinin altını çizdi. Bu süreçte Y.A. da tahliye edildi.

YARGILAMA YENİDEN BAŞLATILIYOR

8 Ekim 2021’de yeniden yargılanan tüm sanıklar delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek hükmün bozulmasını talep etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozdu ve Leyla Aydemir’in amcası Y.A. ile diğer sanıklar, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkacak. Son olarak, yeni soruşturma çerçevesinde çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası gözaltına alındı.