Lg Türkiye Büyük Tv İndirim Kampanyası Başladı

FLAŞ TV İNDİRİMİ

LG Electronics (LG) Türkiye, yaklaşan hafta sonuna özel dikkat çekici bir televizyon indirimi kampanyasıyla çıkıyor. LG’nin seçilmiş Ultra HD, QNED ve OLED akıllı televizyonları, 24 – 27 Ocak 2025 tarihleri arasında 3.000 TL ile 40.000 TL arası değişen cazip indirimlerle satışa sunuluyor.

ONLINE ALIŞVERİŞTE EKSTRA AVANTAJ

Ayrıca, www.lg.com/tr adresinde online alışveriş yapan yeni üye kullanıcılara, ekstra yüzde 5 hoşgeldin kuponu veriyor. Böylelikle, TV’sini yenilemek, yeni nesil akıllı bir televizyondan faydalanmak veya büyük ekran bir TV’ye geçmek isteyen tüketiciler, LG’nin sunduğu avantajlı fiyatlar ve taksit imkanıyla ödeme kolaylığına sahip oluyor.

SEÇİLMİŞ MODELLER VE İNDİRİMLER

LG’nin sunduğu indirimli modellere ve fiyatlara bakıldığında, Ultra HD, OLED ve QNED TV seçeneklerinin yer aldığı dikkat çekici bir liste dikkat çekiyor. Bu fırsatlar sayesinde hem mevcut televizyonunu değiştirmek isteyenler hem de ilk kez akıllı TV sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat ortaya çıkıyor.