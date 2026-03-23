LGS Başvuruları İçin Süreç Başlıyor: Detaylar Açıklandı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) maratonu başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlanmıştır. Merkezi sınav için katılım isteğe bağlı olup, başvurular 10 Nisan’a kadar “e-Okul” üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek. Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları, velileri tarafından elektronik ortamda yapılacak. Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlükleri tarafından 13 Nisan’a kadar onaylanacak. Yurtdışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler de kılavuzda belirlenen esaslara göre başvuru yapabilecek. Bu öğrencilerin başvuru belgeleri, büyükelçilikler ve başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan’a kadar ilgili e-posta adresine iletilecek. Belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan’a kadar MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılacak şekilde gönderilecektir. Öğrenciler, başvuru durumlarını elektronik ortamda takip edebilecek.

İKİ OTURUM ARASINDA BESLENME PAKETİ

Bu yıl ilginç bir yenilik olarak, iki oturum arasında öğrencilere, kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren bir beslenme paketi verilecektir. Beslenme paketi, yalnızca sınav başvurusu sırasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere sunulacak. Veli talebi ve rızası başvuru esnasında alınacak, beslenme paketinin içeriği ise sınav başvuru ekranında ve başvuru onay belgesinde gösterilecektir.

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE DÜZENLEME

Kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınavlarda ihtiyaçlarına uygun hizmet alabilmeleri için uygulanacak tedbirler detaylı bir şekilde ifade edilmiştir. Görme yetersizliği olan öğrencilerden az görenler, tek kişilik salonda sınava alınacak ve bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek. Öğrencinin eğitsel performansına göre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından üç farklı uygulamadan biri tercih edilebilecek. Az gören öğrencilerin başarı puanı, puan muafiyeti olmaksızın tüm sorular üzerinden hesaplanacak. Total düzeyde görme yetersizliği bulunan öğrenciler ise okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınav olacak ve onlara da 20 dakika ek süre verilecek. Bu öğrenciler için sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eşdeğer sorular yer alacak, merkezi sınav puanı da yine tüm sorular üzerinden hesaplanacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için sınav tedbir hizmetleri, başvuru süresi boyunca okul müdürlükleri ve RAM’lar vasıtasıyla yürütülecek. Kılavuza göre, öğrencilerin sınav giriş belgelerinde, kimlik bilgilerinin yanı sıra sınavda alacakları tedbir hizmetleri hakkında bilgi de yer alacak.

SINAVIN DETAYLARI

LGS kapsamındaki merkezi sınavda, 8’inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak. Sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçen nitelikte hazırlanacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre tanınacak. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve bu oturumda 80 dakikalık süre verilmiş olacaktır.

GİRİŞ BELGELERİ 3 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran’dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere verilecektir. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınav sonuçları, 10 Temmuz’da ilgili internet adresinden duyurulacak. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla iletilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz arasında yapılacak olup, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos’ta ilan edilecektir. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları da 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecektir.