LGS Tercih Sonuçları 5 Ağustos’ta Açıklanacak

Liselere Geçiş Sistemi tercih maratonunda sona gelinirken, binlerce sekizinci sınıf öğrencisi için işlemler bugün saat 17.00 itibarıyla resmen tamamlanıyor. Öğrencilerin e-Okul üzerinden yaptığı tercihlerin onaylanması gerekiyor. Ortaokul müdürlükleri bu onayı yapacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 5 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

Tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Liselerdeki boş kontenjanlar da aynı tarihte duyurulacak. İlk yerleştirmeden sonra nakil süreci başlayacak. Nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

ÜÇ KATEGORİDE 20 OKUL TERCİHİ VERİLİYOR

Adaylar toplam 20 okul seçme hakkına sahip. Yerel yerleştirme için en fazla beş okul yazılabiliyor. Merkezi yerleştirmede en fazla 10 okul seçilebiliyor. Pansiyonlu okullar için ise en fazla beş okul tercih ediliyor. Merkezi veya pansiyonlu tercih yapmak için önce yerel yerleştirme tamamlanmalı.

E-OKUL RENKLERLE YÖNLENDİRME YAPIYOR

Sistem okulları kayıt alanına göre renklere ayırıyor. Yeşil renk öğrencinin kendi kayıt alanını gösteriyor. Mavi renk komşu kayıt alanındaki okulları belirtiyor. Kırmızı renk diğer alanlar ve il dışı okullarını ifade ediyor. Yerel yerleştirmede ilk üç okul yeşil alandan seçilmeli. Aynı okul türünden en fazla üç okul yazılmalı.

PUAN EŞİTLİĞİNDE ÖNCELİK SIRALAMASI BELİRLENDİ

Merkezi yerleştirmede eşitlik halinde OBP ilk kriterdir. Ardından 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanı geliyor. Özürsüz devamsızlık azlığı daha sonra değerlendiriliyor. Tercih önceliği ve yaş küçüklüğü de dikkate alınıyor. Yerel yerleştirmede ise ikamet adresi önce geliyor. Sonra OBP, özürsüz devamsızlık azlığı ve sınıf başarı puanı sıralanıyor.