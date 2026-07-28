LGS Tercih Sonuçları 5 Ağustos’ta Açıklanacak

Eğitim
Sınav sırasında öğrencilerin arka plan görüntüsü ve MEB logosu
Liselere Geçiş Sistemi tercih süreci sona ererken, öğrencilerin tercihleri onaylanmak üzere ortaokul müdürlüklerine iletiliyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Liselere Geçiş Sistemi tercih maratonunda sona gelinirken, binlerce sekizinci sınıf öğrencisi için işlemler bugün saat 17.00 itibarıyla resmen tamamlanıyor. Öğrencilerin e-Okul üzerinden yaptığı tercihlerin onaylanması gerekiyor. Ortaokul müdürlükleri bu onayı yapacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 5 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

Tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Liselerdeki boş kontenjanlar da aynı tarihte duyurulacak. İlk yerleştirmeden sonra nakil süreci başlayacak. Nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

ÜÇ KATEGORİDE 20 OKUL TERCİHİ VERİLİYOR

Adaylar toplam 20 okul seçme hakkına sahip. Yerel yerleştirme için en fazla beş okul yazılabiliyor. Merkezi yerleştirmede en fazla 10 okul seçilebiliyor. Pansiyonlu okullar için ise en fazla beş okul tercih ediliyor. Merkezi veya pansiyonlu tercih yapmak için önce yerel yerleştirme tamamlanmalı.

E-OKUL RENKLERLE YÖNLENDİRME YAPIYOR

Sistem okulları kayıt alanına göre renklere ayırıyor. Yeşil renk öğrencinin kendi kayıt alanını gösteriyor. Mavi renk komşu kayıt alanındaki okulları belirtiyor. Kırmızı renk diğer alanlar ve il dışı okullarını ifade ediyor. Yerel yerleştirmede ilk üç okul yeşil alandan seçilmeli. Aynı okul türünden en fazla üç okul yazılmalı.

PUAN EŞİTLİĞİNDE ÖNCELİK SIRALAMASI BELİRLENDİ

Merkezi yerleştirmede eşitlik halinde OBP ilk kriterdir. Ardından 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanı geliyor. Özürsüz devamsızlık azlığı daha sonra değerlendiriliyor. Tercih önceliği ve yaş küçüklüğü de dikkate alınıyor. Yerel yerleştirmede ise ikamet adresi önce geliyor. Sonra OBP, özürsüz devamsızlık azlığı ve sınıf başarı puanı sıralanıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Daha Ucuz Olduğu İçin Gemiye Yerleştiler

ABD vatandaşı Libby Rome ve eşi Dan Rome, üç yıl önce kara hayatını tamamen terk ederek yolcu gemilerinde sürekli yaşamaya başladı. Evlerini, arabalarını ve eşyalarını satan çift, yaşamlarını iki bavul ve bilgisayar çantalarına sığdırdı.
Manşet

Restoran ve Kafelerde Ek Ücret Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Manşet

Yargıtay, Bakma Sözüne Uymayan Torunun Tapusunu İptal Etti

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ölünceye kadar bakma sözleşmesine aykırı davranan torun nedeniyle açılan davada dedeyi haklı bularak emsal nitelikte bir karara imza attı ve tapu iptali talebini kabul etti. Yaşlı dede, eşini kaybettikten sonra torununa arsa vermişti.
Manşet

Eşini Kızının Gözü Önünde Katletti

40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz, Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 25 Temmuz gecesi yaşandı.
Manşet

Japonya’da 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.