Libya İle Türk Makamları Arasında En Üst Düzey İşbirliği

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Ankara’da meydana gelen jet kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın Libya ve Türk makamları arasında en yüksek seviyede işbirliğiyle sürdüğünü ifade etti. Şuhubi, bu zorlu süreçte Türkiye hükümeti ve halkının Libya’nın yanında durduğunu belirterek teşekkürlerini sundu. Başkent Trablus’taki Başbakanlık Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine dair soruşturmanın güncel durumunu aktardı.

BAŞBAKAN SÜRECI TAKİP EDİYOR

Ulaştırma Bakanı Şuhubi, olayın ardından Başbakan Abdulhamid Dibyebe’nin süreci doğrudan izlediğini ve Türk yetkililerle tam koordinasyon içinde çalışmaları için ilgili makamlara talimat verdiğini belirtti. Türkiye’de kazanın yaşanmasından bu yana alınan önlemleri anlatan Şuhubi, soruşturmanın uluslararası teknik ekiplerin katılımıyla sürdüğünü, sonuçlanır sonuçlanmaz da kamuoyuna bilgi vereceklerini ifade etti.

EN ÜST DÜZEY İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Şuhubi, basın toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, soruşturmanın birçok teknik aşamayı içerdiği için sonuçlanma tarihi hakkında kesin bir tahmin yapmanın mümkün olmadığını belirtti. Bu zorlu süreçte Libya’nın yanında durduğu için Türkiye’ye teşekkür eden Şuhubi, “Libya ve Türk makamları arasında en üst düzeyde bir işbirliği var. Bu bağlamda, bu zorlu süreçte Libya Devleti ve Libya halkının yanında durdukları için Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ

Bakan Şuhubi, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Allah’tan rahmet dileyerek, sözlerini tamamladı. Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık’ta Ankara yakınlarında düşmüş, kazada beş kişilik askeri heyet ile mürettebat yaşamını yitirmişti.