Lille’de Berke Özer Aralık Ayının Oyuncusu Seçildi

lille-de-berke-ozer-aralik-ayinin-oyuncusu-secildi

Fransa’nın Ligue 1 liginde mücadele eden Lille takımının kalecisi Berke Özer, gösterdiği etkileyici performansla ödüllendirildi. Berke, kulübü tarafından Aralık ayının oyuncusu olarak seçildi.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Fransız kulübü, 25 yaşındaki kalecinin kurtarışlarına dair bir videoyla, “Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke.” ifadesini paylaştı.

GALİBİYETLERLE GÜÇLENDİ

Aralık ayı boyunca Lille, oynadığı 4 maçın 3’ünü kazanarak önemli bir başarı elde etti. Tek mağlubiyetini ise UEFA Avrupa Ligi’nde Young Boys’a karşı 1-0’lık skorla yaşadı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.
Gündem

Brighton Galibiyetiyle Ferdi Kadıoğlu İçin Övgüler Yağdı

Brighton, Premier Lig'de Burnley'yi 2-0 yenerek altı maç aradan sonra galibiyet elde etti. Ferdi Kadıoğlu, sergilediği başarılı performansla taraftarların takdirini topladı.
Gündem

Fenerbahçe Nkunku İçin Transfer Girişimlerini Sürdürüyor

Fenerbahçe, transfer hedeflerinden biri olan Christopher Nkunku ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor; ancak oyuncunun Milan'da kalma olasılığının daha fazla olduğu kaydediliyor.
Gündem

Crans-Montana Yangınında 18 Yaşında Türk Vatandaşının Ölümü Açıklandı

İsviçre'deki yılbaşı gecesi meydana gelen bar yangınında, 18 yaşında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis, ölenlerin kimliklerini belirlemeye devam ediyor.
Gündem

ABD Petrol Şirketleri İçin Venezuela Yatırım Fırsatları

Trump, Amerikan şirketlerine Venezuela'daki petrol varlıkları için tazminat talep ederken, geri dönüp altyapıyı onarmalarını ve sonrasında karşılığını almalarını istedi. Şirketler ise belirsizliğe karşı temkinli.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.