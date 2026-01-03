Lille’de Berke Özer Aralık Ayının Oyuncusu Seçildi

Fransa’nın Ligue 1 liginde mücadele eden Lille takımının kalecisi Berke Özer, gösterdiği etkileyici performansla ödüllendirildi. Berke, kulübü tarafından Aralık ayının oyuncusu olarak seçildi.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Fransız kulübü, 25 yaşındaki kalecinin kurtarışlarına dair bir videoyla, “Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke.” ifadesini paylaştı.

GALİBİYETLERLE GÜÇLENDİ

Aralık ayı boyunca Lille, oynadığı 4 maçın 3’ünü kazanarak önemli bir başarı elde etti. Tek mağlubiyetini ise UEFA Avrupa Ligi’nde Young Boys’a karşı 1-0’lık skorla yaşadı.