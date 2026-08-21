Lindsay Clancy Davasında Savunma Tamamlandı

Lindsay Clancy’nin üç çocuğunu öldürme davasında savunma, dün on tanık dinlettikten sonra duruşmasını tamamladı; tanıklar, Clancy’nin çocuklarını öldürmeden önceki aylarda yaşadığı ruhsal sağlık sorunlarını ve tedavi arayışlarını anlattı. Clancy ise ifade vermedi. Savcılar, tarafların kapanış konuşmalarını yapmasından önce şimdi karşı tanıklarını sunuyor. Dava, anne ve doğum sonrası ruh sağlığı konusunda ülke çapında bir tartışma başlatmıştı.

SAVUNMA, CLANCY'NİN PSİKOZ YAŞADIĞINI SAVUNDU

36 yaşındaki Clancy, Ocak 2023’te Massachusetts’teki evlerinin bodrumunda çocukları 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan’ı boğarak öldürdüğünü inkar etmiyor. Ancak avukatı, nadir görülen bir ruhsal durum olan doğum sonrası psikoz yaşadığı için müvekkilinin bu ölümlerden cezai olarak sorumlu tutulmaması gerektiğini savunuyor. Cinayetlerin ardından Clancy intihar girişiminde bulunmuş ve kısmi felç geçirmişti. Savunma avukatı geçen hafta boyunca müvekkilini, sağlık sağlayıcıları tarafından yüzüstü bırakılmış, ağır ruhsal hastalığı olan şefkatli bir anne olarak göstermeye çalıştı.

Savunmanın son tanığı adli psikiyatrist Dr. Phillip Resnick, dün Clancy’nin cinayet günü “tam anlamıyla psikotik” olduğunu ifade etti ve sanığın çocuklarını ve kendisini öldürmesini emreden bir ses duyduğu iddiasını destekledi. Resnick, “Sadece bir emir duymakla kalmadı, aynı zamanda vücudunun, rüya halindeyken dış bir güç tarafından ele geçirildiğini ve kendi bedeni üzerinde kontrolü olmadığını hissetti” dedi. Resnick, daha önce birçok yüksek profilli çocuk öldürme davasında yer almıştı.

Plymouth Bölge Savcılığı ise eski doğum ve doğum sonrası hemşiresinin çocuklarını “bilinçli ve titizlikle” öldürdüğünü ve bunu yaparken psikoz halinde olmadığını savunuyor. Savcılar Clancy’nin ruhsal sorunları olduğunu kabul etmekle birlikte, sağlayıcılarını manipüle ettiğini ve “hızlı ve kolay bir çözüm” ararken tedavi planlarını sürekli değiştirdiğini öne sürüyor.

PSİKOLOG: CLANCY DOĞRUYU YANLIŞTAN AYIRT EDEMİYORDU

Üç cinayet suçlamasını kabul etmeyen Clancy, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya. Jüri onun cezai olarak sorumlu tutulamayacağına karar verirse, mahkeme büyük olasılıkla onun bir psikiyatri hastanesine yatırılması sürecini başlatacak.

Savunmanın davası büyük ölçüde, Clancy’nin ruhsal sağlık durumu ve tedavisi hakkında görüş bildiren psikologlara dayandı. Bu ifadeler savunmanın tezi için kilit önemdeydi. Clancy ile Şubat 2023 başında görüşen klinik ve adli psikolog Paul Zeizel, Clancy’nin çocuklarını öldürdüğünde psikoz yaşadığına ve doğruyu yanlıştan ayırt edemediğine inandığını söyledi. Zeizel, Clancy’nin “doğum sonrası psikozlu bipolar bozukluğu” olduğunu ifade etti ve “Davranışlarını hukuk kurallarına uyduramıyordu ve eyleminin yanlışlığını takdir edemiyordu” dedi.

Zeizel, Clancy ile cinayetlerden on bir gün sonra, savunma avukatı Kevin Reddington’ın talebi üzerine hastanede ilk kez görüşmüştü. Clancy ailesi için endişeleniyordu ve o zamanki eşi Patrick Clancy ile konuşmak istiyordu. Psikolog, onun kendi telefonundan eşini aramasına izin verdi. Clancy, iki gün sonra konuşmadan önce Patrick Clancy’ye sesli mesaj bıraktı. Zeizel, “Patrick’e onu çok sevdiğini söyledi. Çok fazla duygu ifade edemiyordu ama ona olan sevgisini dile getirdi” diye ifade verdi. “Çocuklarını ve sonra kendini öldürmek zorunda olduğunu, başka seçeneği olmadığını söyleyen erkek bir ses duyduğunu söyledi.”

Zeizel, işitsel halüsinasyonların psikozun yaygın semptomları olduğunu ifade etti. Bir başka psikolog olan Dr. Donald Condie ise psikozu “gerçek olan ile gerçek olmayan arasındaki anlayış eksikliği” olarak tanımladı. Psikologlar, Clancy’nin cinayetlerden önceki aylarda yaşadığı uykusuzluk, bebeğiyle bağ kuramama, duygularını ifade edememe ve dissosiyasyon gibi semptomları anlattı. Condie, bunların her birinin doğum sonrası depresyon veya psikoz belirtisi olduğunu söyledi.

Zeizel, Clancy’nin beyninin onarılamaz şekilde hasar gördüğünü ve kendini öldürmesi gerektiğini söyleyen rahatsız edici düşünceler bildirdiğini, ayrıca çevresindeki şeylerin gerçek olduğuna inanmadığı bir durum olan derealizasyon yaşadığını ifade etti. Clancy ayrıca insanların düşüncelerini duyabildiğinden endişeleniyor ve hükümetin çocuklarını elinden alacağından korkuyordu. Zeizel, psikozu olan kişilerin aralıklı semptomlar yaşadığını ve psikoz sırasında bile rutin işleri yapabildiklerini açıkladı. “Bir gün iyi işlev gösterebilirler, ertesi gün sesler duyabilirler” diye ifade verdi.

SAVCI TANIKLARI ÇAPRAZ SORGULADI

Çapraz sorgularda Bölge Savcı Yardımcısı Shanan Buckingham, Clancy’nin çocuklarını öldürdüğü gün dışında erkek bir ses duyduğunu hiç bildirmediğine dikkat çekti. Zeizel jüriye işitsel halüsinasyonların “gelip gittiğini” söyledi. Condie ise üç çocuk annesinin cinayetlerden önce sağlık sağlayıcılarına semptomlarını küçümsemek için nedenleri olabileceğini belirtti. Condie, “Clancy, çok ağır semptomlar bildirirse çocuklarının Çocuk ve Aileler Dairesi tarafından elinden alınacağından endişelendiğini söyledi” diye ifade verdi. Condie ayrıca Clancy’nin hemşirelik kariyeri için yansımaları konusunda endişeli olabileceğini, ancak bunun spekülatif olduğunu ve kayıtlara dayanmadığını da sözlerine ekledi.

Buckingham, Zeizel’e “Yardım isteyen birinin, sağlayıcılarına ne hissettiğiniz, ne gördüğünüz ve duyduğunuz konusunda dürüst olması önemli değil mi?” diye sordu. Condie, “Öyle olmalı, ancak doktorların her zaman bulduğu şey bu değil” yanıtını verdi. Buckingham, Zeizel’i çapraz sorgularken, psikoloğun sanığı değerlendirmek için harcadığı 35 saatten fazla sürenin altını çizdi ve bu sürenin tipik olmadığını belirterek tarafsız olup olamayacağını sorguladı. Zeizel, Clancy’yi önemsediğini kabul etti ancak tıbbi görüşünün gerçeklere dayandığını ve bilgi seçmediğini savundu.

YAKINLARI CLANCY'NİN TEDAVİ ÇABALARINI ANLATTI

Clancy’nin sevdiklerinden birkaçı ifade verdi ve onu, 2022 sonbaharında tedavi arayışına rağmen ruhsal sağlığı bozulan özverili bir hemşire ve anne olarak tanımladı. Eski bir iş arkadaşı, onu hastalarının doğum yapmasına yardım ederken sık sık duygusallaşan şefkatli bir doğum hemşiresi olarak nitelendirdi. Margaret Hamp, “Ağlar ve ‘bu çok güzeldi’ derdi. O ortamda olmayı gerçekten sevdiği belliydi” dedi. Hamp, Clancy’nin kariyerinin başlarında birimlerinin kendine zarar vermeyi planlayan hamile bir hastayı tedavi etmesinin ardından iki kişinin doğum sonrası ruh sağlığını tartıştığı bir günü hatırladı. Hamp, “Clancy’ye Andrea Yates davasını duyup duymadığını sordum ve duymamıştı” diye ifade verdi. Teksaslı annenin 2006’da beş çocuğunu boğarak öldürmesinde akıl sağlığı nedeniyle suçsuz bulunmasına atıfta bulunan hemşire, “Bunu ona anlattım ve ağladı. ‘Bir anne çocuklarına nasıl zarar verebilir?’ dedi” diye ekledi.

Clancy’nin annesi Paula Musgrove, kızının her zaman geniş bir aile hayal ettiğini ve 2022’de üçüncü çocuğu Callan doğduktan sonraki haftalarda mutlu olduğunu söyledi. “Bunun başına gelen en iyi şey olduğunu hissettim” dedi. Ancak Musgrove, kızının ruhsal sağlığının o sonbaharda kötüleşmeye başladığını ve bu durumun onu işinden uzun süreli izin almaya ittiğini anlattı. Musgrove, “Bana işe dönmek konusunda endişeli olduğunu söyledi çünkü Callan biberon almakta zorlanıyordu ve onu bırakmak konusunda kendini iyi hissetmiyordu” diye ifade verdi. Sonraki aylarda Clancy, anksiyete, uykusuzluk ve diğer ruhsal sorunlar için tedavi ararken birden fazla klinisyenle görüştü. Eski kayınvalidesi Clancy’nin “yardım için yalvardığını” ifade etti.

MAHKEMEDE OKUNAN MESAJLAR VE SAĞLIK KAYITLARI

Mahkemede detaylandırılan tıbbi kayıtlara göre, Clancy’nin ruh sağlığı sağlayıcıları ona çeşitli ilaçlar reçete etti ve yan etkiler bildirdikçe bu ilaçlar sık sık değiştirildi. Yüksek sesle okunan mesajlarda Clancy bazı ilaçların “durumu daha da kötüleştirdiğini” yazdı ve onlara bağımlı hale gelmekten endişe duyduğunu ifade etti. Kız kardeşi Allison Ozga, Aralık 2022 başında Clancy’nin uykusuzluk çektiğini, daha fazla intihar düşüncesiyle boğuştuğunu ve “kendisi gibi hissetmediğini” söyledi. Musgrove, o ayın sonlarında Clancy’nin annesine ve o zamanki eşine çocuklara zarar verme düşünceleri olduğunu söylediğini ifade etti. Mahkemede atıfta bulunulan tıbbi kayıtlara göre, yıl sonunda Clancy iki kez intihar kriz merkezini aramış ve birkaç sağlık kuruluşunu ziyaret etmişti. Ozga, Clancy’nin o ay her gün intihar düşüncesi yaşadığını söylediğini ifade etti.

Ocak 2023 başında bir psikiyatri tesisinde çok günlük bir kalışın ardından Clancy’nin düzeldiği görüldü, dedi kız kardeşi. Savcılar, Clancy’nin çocuklarını öldürmesinden haftalar önce annesine kendini daha iyi hissettiğini veya iyi bir gün geçirdiğini söylediği mesajları okudu. Ancak Musgrove, Clancy’nin o dönemde çok fazla kilo kaybettiğini, hafızasıyla mücadele ettiğini ve mantıksız şeyler hakkında paranoyaklaştığını söyledi. Annesi, “Bana ‘Bu ben değilim, daha önce hiç böyle olmamıştım’ derdi. Ben de kabul ederdim çünkü öyle değildi” diye ifade verdi.

PAPAZ: CLANCY ÇOCUKLARININ GÜVENDE OLMASINDAN MEMNUN

Bir papaz, Clancy’nin bugün bile çocuklarından sık sık bahsettiğini ve ölümlerinden bir hafta sonra din adamıyla ilk görüşmesinde onlardan bahsettiğini ifade etti. Brigham and Women’s Hastanesi papazı Sheila Cavanaugh, “Onu teselli etmek için elini tuttuğumda bana ‘Çocuklarımın güvende olmasına çok sevindim’ dedi” diye anlattı. Papaz, çocukların Tanrı’nın yanında cennette güvende olduğu yanıtını verdiğini ve iki kadının onlar için dua ettiğini ifade etti. Cavanaugh, aynı konuşmada Clancy’nin cinayet günü ısrarlı bir erkek sesi duyduğunu söylediğini belirtti. Ses ona, “eğer emre uymazsa ne kendisinin ne de çocuklarının güvende olmayacağını” söylemişti.

Cavanaugh’a göre Clancy, şu anda tutulduğu Tewksbury Hastanesi’nde kendisiyle 200’den fazla kez görüştüğü için “büyük bir keder” taşıyor. Savcılar, tesisteki Clancy’nin çocuklarının doğum günlerinde ve cinayet yıldönümlerinde büyük ölçüde rutin davranışlarını anlatan kayıtları okudu. Ancak psikolog Zeizel ve papaz, Clancy’nin çocukları hakkında düzenli olarak konuştuğunu ifade etti. Zeizel, “Onları gerçekten seviyor, özlüyor ve her gün, hatta günün neredeyse her anı onları düşünüyor” dedi. Psikolog, Clancy’nin “iyi günleri ve daha kötü günleri” olduğunu ve intihar girişiminde bulunmaması için hastanede sürekli izlendiğini ifade etti. Zeizel, “Şu anda iyi ellerde, ancak yüzeyin hemen altında her zaman bir endişe var” dedi.