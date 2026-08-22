Lindsay Clancy İtiraf Etti, Suçlama Patrick’e Kaydı

Lindsay Clancy, üç küçük çocuğunu öldürdüğünü kabul ediyor ancak avukatları, eyleminin cezai sorumluluğunu üstlenemeyeceğini savunuyor. Massachusetts’teki Duxbury kasabasında 2023 yılında yaşanan trajedide 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan hayatını kaybetti, anne Lindsay’nin intihar girişimi ise belden aşağısının felç olmasıyla sonuçlandı. Lindsay’nin sağlık çalışanlarına açtığı tıbbi ihmal davası sürerken, sanığın kocası Patrick Clancy hakkında sosyal medyada dolaşan komplo teorileri davaya olan ilgiyi bambaşka bir noktaya taşıdı. Duruşma, Boston’ın kıyı banliyösündeki bu aile trajedisini ulusal çapta bir tartışma konusuna dönüştürürken, hiçbir suçlaması bulunmayan Patrick Clancy’yi hedef alan bir dijital linç dalgası oluştu.

PATRICK CLANCY NEDEN ŞÜPHELİLER ARASINDA YER ALMIYOR?

Patrick Clancy, savcılığın ilk tanığı olarak kürsüye çıktı ve ifadesi bazı izleyiciler için soru işaretlerini artırdı. Lindsay Clancy’nin davada olguların mutabakatını kabul etmesi nedeniyle savcılık tüm delilleri mahkemede sunmak zorunda değil. Televizyonda yayınlanan duruşmadaki bu boşluklar, birçok içerik üreticisinin alternatif senaryolar üretmesine zemin hazırlıyor. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, “Lindsay Clancy’nin bu suçları işlediğine inanmıyorum; Patrick’in onu buna ikna ettiğine eminim” ve “Bu adam ağzını açana kadar hiçbir şeyden şüphelenmiyordum” gibi iddialar öne çıkıyor.

Patrick Clancy’yi temsil eden hukuk bürosu, bu tür söylemlerin gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Gerçekler tartışılmaz: Patrick Clancy tarif edilemez ve akıl almaz bir kayıp yaşadı. Yaşadığı trajedi, gerçek dışı, iftira niteliğinde ve zarar verici kamusal beyanlarla daha da ağırlaştı. Bu beyanları yapan kişiler, küçük fenomenlerden ünlülere kadar, iğrenç eylemlerinin Patrick ve ailesinin sağlığı ile güvenliği üzerinde gerçek sonuçlar doğurduğunu bilmelidir” ifadelerine yer verildi.

KOMSPLO TEORİLERİNİN ARKASINDAKİ PSİKOLOJİK DİNAMİKLER

Uzmanlar, bu teorilerin insanların yaşananları kabullenme güçlüğünden kaynaklandığını belirtiyor. Wisconsin-Madison Üniversitesi Gazetecilik ve Kitle İletişim Okulu’nun direktörü Michael Wagner, “Bir annenin çocuklarını öldürmesi durumunda insanların zihni ‘bu olamaz’ demeye programlıdır” diyor. Wagner’ın araştırmalarına göre, insanlar bir konu hakkında çok fazla bilgiye sahip olduklarında ancak kurumlara güvenleri düşük olduğunda komplo teorilerine inanma olasılıkları artıyor.

Eski New York Polis Şefi ve Chicago Polis Laboratuvarı üyesi Ken Corey ise çoğu cinayet soruşturmasında önce mağdurlara en yakın kişilerin incelendiğini ancak Patrick Clancy’nin güçlü mazisinin onu erken dönemde şüpheli listesinden çıkardığını söylüyor. Corey, “Herkes şüphelidir, ta ki şüpheli olmayana kadar. Ancak suçu işlemediğine dair ikna edici kanıtlar olduğunda veya başka birinin suçu işlediğine dair güçlü deliller bulunduğunda şüpheli olmaktan çıkarlar” ifadelerini kullanıyor.

MAHKEMEDE ORTAYA KONAN SAAT SAAT ZAMAN ÇİZELGESİ

Mahkemede sunulan deliller, çocukların saldırıya uğradığı düşünülen saatlerde evde yalnızca Lindsay Clancy’nin yetişkin olarak bulunduğunu, Patrick’in ise evde olmadığını gösteriyor. Corey, Patrick’in eczanedeki güvenlik kamerası görüntüleri ve telefon kayıtlarının onun suç saatinde farklı bir yerde olduğunu kesin biçimde kanıtladığını belirtiyor.

Patrick’in ifadesine göre, 24 Ocak 2023’te saat 17.00’den kısa bir süre sonra ilaç ve akşam yemeği almak için evden ayrılmadan önce bebeği bir dakika salladı, büyük oğlunu kanepede yemek yerken gördü ve kızının başını öptü. Eczaneye girmeden önce bir e-posta gönderdiği ve ardından mağazaya girdiği belirlendi. Eczanede bulunduğu sırada Lindsay’yi aradı ancak cevap alamadı. Yaklaşık bir dakika sonra Lindsay geri aradı ve cinayetlerin işlendiği düşünülen saatte kısa bir görüşme yaptılar. Görüşmede Lindsay’nin istediği ilacın jenerik versiyonunu almasının uygun olduğunu onayladığı öğrenildi. Eczanedeki güvenlik kamerası görüntüleri ve satış fişi mahkemede gösterildi.

Patrick, eczaneden çıktıktan sonra Lindsay’nin sipariş verdiği yemeği almak için yaklaşık 10 dakika araç kullanarak restorana gitti. Güvenlik kamerası kayıtları, Patrick’in restorana 17.54’te girdiğini ve iki dakikadan kısa süre içinde çıktığını gösteriyor. Eve dönüş yolculuğunun yaklaşık 10-12 dakika sürdüğünü belirten Patrick, evde Lindsay’yi arka bahçede sırtüstü yatarken ve kanlar içinde bulduğunu, hemen 911’i aradığını anlattı. Çocukların nerede olduğunu sorduğunda Lindsay’nin “bodrumda” dediğini ancak yaralı olduklarından veya yardıma ihtiyaç duyduklarından bahsetmediğini söyledi.

İlk müdahale ekipleri Lindsay ile ilgilenirken Patrick bodruma indi ve çocuklarını orada buldu. Olay yerine gelen bir polis memuru, evin içinden çığlık sesleri duyduklarını ve bodruma koştuklarını, orada Patrick’in başını kaldırıp “Çocukları o öldürdü!” diye bağırdığını ifade etti.

SAVUNMANIN TUTUMU ŞÜPHELERİ ORTADAN KALDIRIYOR

Corey, Lindsay Clancy’nin hukuk ekibinin çocuklarını boğarak öldürdüğü gerçeğine itiraz etmemesinin de Patrick’i şüpheli olmaktan çıkaran bir başka neden olduğunu vurguluyor. Eski polis şefi, “Eğer suçu ona yükleyerek makul şüphe yaratma şansları olsaydı, kesinlikle alternatif bir teori ortaya koyarlardı” diyor.

Ancak tüm bu delillere rağmen amatör dedektiflerin davayı didik didik etmeye devam etmesi dikkat çekiyor. Wagner’ın araştırmaları, sosyal medyada viral olan içeriklerin genellikle yüksek duygusallık taşıyan ve çoğu zaman doğrulanamayan şeyler olduğunu gösteriyor. Algoritmaların bu tür içerikleri ön plana çıkarması, insanların komplocu düşünceye yönelimini artırıyor. Televizyonda yayınlanan duruşmanın sosyal medyada çok kısaltılmış parçalar halinde paylaşılması, bunu yapanların kendi gündemlerine uygun çıkarımlar yapmasına neden oluyor.

Corey, bu durumun kolluk kuvvetleri eğitiminde dikkat çekilen “soruşturma yanlılığı” kavramıyla örtüştüğünü söylüyor: “Patrick Clancy’yi suçlu göstermek için bazı gerçekleri seçebilir veya gerçekleri manipüle ederek çevrimiçi ortamda paylaşabilirsiniz. Ancak bunu yaparken onu aklayan gerçekleri görmezden geliyorsunuz.”

Wagner’a göre insanlar kendi bakış açılarını korumaya o kadar bağlı ki, aksine kanıt sunulduğunda bu kanıtları açıklamanın yollarını buluyorlar. Bu durum en çok eğitimli kişilerde görülüyor çünkü onlar kanıtlarla tartışmayı öğrenmiş durumdalar. Belki de işin özü çok basit: Şefkatli bir anne olarak tanımlanan ve ruh sağlığı krizi yaşayan bir kadının, sevdiği çocuklarının hayatına son vermesi gerçeği, birçok kişi için kavranması güç bir trajedi.