Lindsey Graham, İran Savaşı Çağrısını Övdü

Geçirdiği kalp krizinin ardından 71 yaşında hayatını kaybeden eski Senatör Lindsey Graham’ın, İran’a karşı yürüttüğü çok yönlü savaş kampanyasını “şimdiye kadar yaptığı en iyi şey” olarak nitelendirdiği görüntüler ortaya çıktı. İngiliz yapımcı Alex Holder tarafından çekilen ve daha önce hiç yayımlanmamış belgesel görüntülerinde Graham, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Franklin D. Roosevelt ve Winston Churchill’e benzetiyor. Washington’da “savaş şahini” olarak tanınan Graham, Trump’ın ikinci dönemindeki en büyük hedeflerinin merkezinde yer alarak, İran savaşı ve Pentagon’un büyük ölçekli modernizasyonu için yoğun çaba harcamıştı.

BELGESELDEKİ KRİTİK GÖRÜNTÜLER

Holder’ın yıllar içinde 400 saatin üzerinde görüntü kaydettiği belgesel, Graham’ın Trump, Netanyahu ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı telefon görüşmelerini de içeriyor. Graham’ın savaş çabalarını coşkuyla desteklediği görüntülerde, senatörün Netanyahu’ya “Yaptığım en iyi şey” dediği ve Trump için “Bir şeyleri havaya uçurmayı seviyor” ifadesini kullandığı duyuluyor. Graham ayrıca Trump için “Hiç tweet atmıyor, dram yok. Harika bir savaş başkanı oldu” yorumunda bulunuyor.

TRUMP’IN GÜVENDİĞİ DANIŞMAN

Uzun süredir Trump’a danışmanlık yapan bir isim, Graham’ın son on yılda başkanın jeopolitik konulardaki en güvendiği isimlerden biri haline geldiğini belirtiyor. Ukrayna’ya destek ve İran savaşının sonlandırılması gibi konularda zaman zaman anlaşmazlık yaşasalar da Trump’ın Graham’a büyük saygı duyduğu ifade ediliyor. Danışman, “Trump onu dış politika uzmanlarından biri olarak görüyordu. Her zaman aynı fikirde değildi ama saygı duyuyordu” dedi.

YANLIŞ ÇIKAN ÖNGÖRÜLER

İran savaşı devam ederken Graham’ın çatışmanın ilk günlerinde yaptığı bazı öngörülerin tutmadığı da belgeselde yer alıyor. Sullivan ile yaptığı bir görüşmede Graham, “Üç ila dört hafta içinde onları bazı şehirleri kaybetmeye başlayacakları bir noktaya getirmeliyiz. Arapları hafta sonuna kadar daha açık bir şekilde dahil edelim, ardından neredeyse geri döndürülemez bir ivme kazanırız” ifadelerini kullanmıştı.

BELGESELİN GERİ KALANI VE ANMA TÖRENLERİ

Holder, Graham ve Trump arasındaki ilişkinin her zaman iyi olmadığını ve çektiği görüntülerin devamında bu konuların da ele alınacağını söyledi. “Lindsey’in Oyunu” adını taşıyan belgeselin önümüzdeki aylarda tam olarak yayımlanması planlanıyor. Graham’ın projeyi gelecek nesillere ilham vermek ve kamu hizmetini teşvik etmek amacıyla kabul ettiği belirtiliyor. Graham için bu hafta Washington’da ve memleketi Güney Carolina’da anma törenleri düzenlenecek.