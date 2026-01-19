Linet: Gazze’deki Soykırım İçin Tepkisini Gösterdi

İsrail kökenli Türk sanatçı Linet, İsrail’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Durumun kendisi için son derece hassas olduğuna dikkat çeken Linet, “Her şeyden önce ben bir insanım, ardından sanatçıyım. Gazze’de yaşananlar açık bir insanlık dramıdır” şeklinde konuştu.

HER ZAMAN MAĞDURUN YANINDAYIM

Yanlış anlaşılmalara sıkça maruz kaldığını belirten Linet, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ne söylersem yanlış anlaşılabiliyor; çünkü bulunduğum konum buna çok müsait. Ben ne İsrail hükümetinin savunucusuyum ne de herhangi bir siyasetin sözcüsüyüm. Ben sadece bir sanatçıyım. Zulmün faili kim olursa olsun, her zaman mağdurun yanındayım.” Gazze’deki olayları izlerken derin bir utanç hissettiğini ifade eden Linet, İsrail hükümetine yönelik tepkisini net bir şekilde dile getirerek, “Gazze halkına uygulanan bu zulmü en sert şekilde kınıyorum. Bu bir soykırımdır. Masum insanların topluca yok edilmesinin başka bir adı olamaz.” diye ekledi.

MASLAK’TA VERECEĞİ KONSER ÖNCESİ PROTESTO EDİLMİŞTİ

Mayıs 2025’te, Linet’in İstanbul Maslak’ta düzenleyeceği konserin iptali için bir grup protesto eylemi gerçekleştirdi. Kalabalık, Linet’in konser düzenleyeceği alanda sloganlar attı. Protestoların ardından Linet, sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Sanatçı, video kaydında şu ifadeleri kullandı: “Herkese iyi akşamlar. Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm, can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum. Lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım. Bugüne kadar hep sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi. Lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin. Rica ediyorum. Türkiye’ye sesleniyorum. Beni bütün sevenlere, tanıyanlara sesleniyorum. Bugüne kadar ben sadece sesimle var oldum ve bugünden sonra öyle olacağım. Lütfen sizden rica ediyorum. Lütfen beni bu davada yalnız bırakmayın.”