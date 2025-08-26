Link Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurusu

SERMAYE ARTIRIMI KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu, yüzde 4000 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvuruyu duyurdu. SPK başvurusunun tarihi 26 Ağustos olarak belirlendi.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE PAY DAĞITIMI

Şirketten KAP’a ulaştırılan bilgilendirmeye göre, Yönetim Kurulu’nun 17.08.2025 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16 ncı maddesi çerçevesinde; öncelikle mevcut 21.750.120,88 TL olan sermayenin, 47.000.000 TL’sinin Sermaye Düzeltmesi Farkları hesabından, 93.004.835,20 TL’sinin Olağanüstü Yedekler, ve 730.000.000 TL’sinin Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanarak toplamda 870.004.835,20 TL artırılmasıyla birlikte 891.754.956,08 TL’ye çıkarılması planlanıyor.

İLGİLİ MERCİLERLE BAŞVURULAR YAPILACAK

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek sermayenin, her biri 1 kuruş nominal değerde 5.491.230.000 adet (A) grubu, 8.581.280.000 adet (B) grubu ve 72.927.973.520 adet (C) grubu payların, pay sahiplerine mevcut payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacağı da ifade edildi. Ayrıca bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere gerekli mercilere müracaatlar gerçekleştirilecek.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketin Esas Sözleşmesi’nin 6. Maddesinin belirtilen şekilde tadil edilmesi ve bu değişiklikle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvurular yapılacak. Esas sözleşme değişikliği hakkında izin ve onayların alınması kaydıyla, bu konunun ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınacağı, yapılan açıklama ile duyuruldu.