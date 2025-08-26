Link’ten Bedelsiz Sermaye Artırım Başvurusu

İŞLETME YÜZDE 4000 SERMAYE ARTIRIMI KARARI ALDI

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu, yüzde 4000 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı verdi. Şirket, bu kararla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu bugün KAP’a bildirdi. SPK başvurusunun tarihi 26 Ağustos 2025 olarak belirtildi.

YENİ SERMAYE MİKTARLARI AÇIKLANDI

Link Bilgisayar’ın KAP’a ilettiği açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 17.08.2025 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası çerçevesinde; 1. Şirketimizin mevcut 21.750.120,88 TL olan sermayesinin, esas sermaye sisteminde, 47.000.000 TL’si Sermaye Düzeltmesi Farkları hesabından, 93.004.835,20 TL’si Olağanüstü Yedekler, 730.000.000 TL’si de Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle 870.004.835,20 TL artırılarak 891.754.956,08 TL’ye yükseltilmesine” açıklamasında bulundu.

PAY DAĞITIMI USULÜ BELİRLENDİ

Ayrıca, şirket sermayesinin %4000 oranında bedelsiz olarak artırılması çerçevesinde çıkarılacak sermaye, “her biri beheri 1- (Bir) Kuruş nominal değerde 5.491.230.000 adet (A) grubu, 8.581.280.000 adet (B) grubu ve 72.927.973.520 adet (C) grubu payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatının düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına” yönünde karar verildi.

GEREKEN BAŞVURULAR YAPILACAK

Şirket, bu karar kapsamında, başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruları yapacak. Ayrıca, “Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi, esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına” karar verildiği belirtildi.