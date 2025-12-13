Liverpool Anfield’da Brighton’ı 2-0 Yenerek Puanını 26’ya Çıkardı

Liverpool, BRIGHTON’I EVİNDE YENDİ

Premier Lig’in 16. haftasında Liverpool, Brighton’ı 2-0 mağlup etti. Anfield Road’da gerçekleşen karşılaşma, Liverpool’un Ekitike’nin 1. ve 60. dakikada kaydettiği gollerle galip geldiği bir mücadele olarak kaydedildi. Leeds karşılaşmasının ardından yapılan açıklamalar nedeniyle Inter maçında kadroya alınmayan Mohamed Salah, 26. dakikada oyuna dahil oldu ve Ekitike’nin ikinci golünün asistini yaparak dikkat çekti. Böylece Salah, Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı yapan futbolcu unvanını elde etti.

KAZANÇLI PUAN DURUMU

Liverpool, bu galibiyetle puanını 26’ya çıkarırken, Brighton 23 puanda kaldı. karşılaşmada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 90 dakika süreyle sahada yer aldı.

İLK 11’LER

Liverpool’un başlangıç kadrosu: Alisson, Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike. Brighton’ın ilk 11’i ise: Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Dunk, Ferdi Kadıoğlu, Baleba, Hinshelwood, Minteh, Gruda, Gomez, Rutter.