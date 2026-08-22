Log Cabin Republicans Trans Savunusunu Bıraktı

Dünya Gündemi
Log Cabin Republicans standında üç kişi sohbet ediyor
Log Cabin Republicans'ın trans bireylere desteği sonlandırması, LGBTQ hareketinde önemli bir tartışma başlattı.
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Log Cabin Republicans, eşcinsel muhafazakarları temsil eden önde gelen kuruluş, transgender bireyleri savunmayı bıraktığını açıkladı. Bu karar, Cumhuriyetçi Parti’nin trans haklarına yönelik muhalefeti siyasi öncelik haline getirdiği bir dönemde LGBTQ hareketi içinde önemli bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Örgüt, on yılı aşkın süre önce kültürel kabulün arttığı bir ortamda trans bireylere desteği platformuna eklemişti.

HEMMİNGER'DEN TRANS GÜNDEMİNE ELEŞTİRİ

Log Cabin Republicans Başkanı Ross Hemminger, son yıllarda üyelerinin trans topluluğunun önceliklerinden, özellikle çocuklara yönelik cinsiyet onaylayıcı bakım ve trans kızların ile kadınların spor müsabakalarına katılımı konularından giderek daha fazla rahatsızlık duyduğunu söyledi. Hemminger, “Bu, vicdanen destekleyemeyeceğimiz noktalara geldi” ifadelerini kullandı. Kuruluşun perşembe günü açıklanan kararıyla “LGBT” misyonundan “T” harfini çıkarması, eşcinsel Cumhuriyetçilerin on yıllardır mücadele ederek kazandıkları haklara yönelik yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldi.

EŞCİNSEL EVLİLİK HAKLARINA YÖNELİK TEHDİTLER

Bu yılın başlarında muhafazakar gruplardan oluşan bir koalisyon, eşcinsel evliliğin yasal temellerine itiraz etmeyi ve eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesini engellemeyi amaçlayan bir girişim başlatmıştı. Öte yandan artan sayıda Cumhuriyetçi yetkili, taşıyıcı annelik konusunda yeni kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunuyor. Bu hamle, LGBTQ+ çiftlerin aile kurma seçeneklerini sınırlandıracak nitelikte. Sağdaki tartışma geçen ay Fox News sunucusu Guy Benson ve eşinin taşıyıcı anne aracılığıyla bir kız çocuğu sahibi olduklarını duyurmasıyla alevlendi. Çiftin ikinci çocuğu olan bebeğin doğumunu bazı Hristiyan muhafazakar isimler sosyal medyada eleştirdi, hatta bazıları taşıyıcı anneliği bebek ticaretiyle kıyasladı.

TAŞIYICI ANNELİK TARTIŞMASI VE SERT TEPKİLER

Başkan Yardımcısı JD Vance’e bu yıl programında yer veren etkili podcast’in sunucusu Allie Beth Stuckey, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda “o küçük kızın bilinçli olarak annesiz yaratılması fikrine katlanmanın çok zor olduğunu, bunun acımasızlık olduğunu” yazdı. Hemminger bu sözlere sert tepki göstererek, “Allie Beth son derece yetenekli bir iletişimci. Aynı zamanda tam bir aptal” dedi. Hemminger, “Bu tür insanlar her zaman vardı. Bazı zamanlarda daha yüksek sesli olabilirler. Bence bizim tarafımızdan daha fazla insana sahip değiller” diye konuştu.

EŞCİNSEL ÜYELERİ KORUMA STRATEJİSİ

Hemminger, Log Cabin Republicans’ın trans hakları hareketinden uzaklaşarak eşcinsel üyelerini savunmadaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Hemminger, “İki kişinin evlenme hakkı ile 12 yaşındaki kızınızın biyolojik erkeklere karşı voleybol oynaması arasında büyük fark var” ifadelerini kullandı. Ancak herkes bu yaklaşımı onaylamadı. Log Cabin Institute’un eski yönetim kurulu üyesi Sarah Hunt, X hesabından yaptığı paylaşımda karardan “hayal kırıklığına uğradığını” belirtti ve ülkenin en tanınmış LGBTQ+ figürlerinden biri olan, Başkan Donald Trump’ın sesli destekçisi trans kadın Caitlyn Jenner’a işaret etti. Hunt, “Şimdiye kadar LCR’nin mirası kapsayıcılık ve geniş bir çadır inşa etmekti” dedi.

İNSAN HAKLARI KAMPANYASI'NDAN ELEŞTİRİ

İnsan Hakları Kampanyası da Log Cabin Republicans’ı eleştirenler arasında yer aldı. Örgüt, “büyük çoğunluğumuz tüm özgürlüklerimizin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlıyoruz” açıklamasında bulundu. Sözcü Delphine Luneau yaptığı açıklamada, “LGBTQ+ topluluğunu bölmek ve bizi birbirimize düşürmek, eşitlik karşıtı güçlerin tam olarak görmek istediği şey. Bir topluluğun bir kısmını, geri kalanını koruyacağı umuduyla feda etmek tarih boyunca hiçbir zaman işe yaramadı ve bugün de bu taktik reddedilmeli” dedi.

TRUMP YÖNETİMİYLE YAKIN İLİŞKİLER

Yüksek Mahkeme’nin 2015 yılında ülke genelinde eşcinsel evliliği yasallaştırmasından bu yana eşcinsel haklarına yönelik muhalefet Cumhuriyetçi Parti kampanyalarından büyük ölçüde kaybolmuş durumda. Trump’ın yönlendirmesiyle parti, 2024’te adaylığı kazandığında eşcinsel evliliğe itirazları parti platformundan çıkardı. Trump göreve başladığından bu yana Hazine Bakanı Scott Bessent ve özel görevler başkanlığına atanan Richard Grenell dahil birçok eşcinsel erkeği yönetiminde üst düzey görevlere getirdi. Log Cabin Republicans, Trump yönetimiyle yakın ilişkisinden fayda sağladı. First Lady Melania Trump’ın 2024’te kuruluş için bağış etkinliğine katılması ve kuruluşun eski başkanı Charles Moran’ın şu anda ABD Enerji Bakanlığı’nda görev yapması bu yakınlığın göstergeleri arasında.

GELECEKTEKİ SİYASİ MÜCADELE

Bazı grupların, Trump artık Cumhuriyetçi Parti’ye liderlik etmediğinde eski kültür savaşlarını yeniden alevlendirmek için istekli olduğu belirtiliyor. Bu gruplar, trans haklarına yönelik artan tepkinin yanı sıra Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas’ın, mahkemenin 2022’de kürtaj hakkını ortadan kaldıran kararında yazdığı ve eşcinsel evliliği yasallaştıran kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunduğu eşlik eden görüşünden de cesaret alıyor. Yüksek Mahkeme geçen yıl konuyu yeniden görüşmeyi reddetmişti. Hemminger, “Doğal olarak gelecekte Trump’tan bu konularda daha muhafazakar adaylar ve parti liderleri olacak. Bu bizi korkutmuyor” dedi.

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