Londra’da Melania Trump Belgeseli Beklentileri Karşılamadı

ABD PRESIDENTİ DİKKATİ ÇEKEN BELGESEL

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın yaşamını ele alan “Melania” isimli belgesel gündemdeki yerini aldı. Amazon MGM Studios tarafından 40 milyon dolara edinilen ve Melania Trump’a da dikkate değer bir ödeme yapıldığı iddia edilen bu yapım, yaklaşık 35 milyon dolarlık kapsamlı bir küresel pazarlama kampanyasıyla destekleniyor. Belgesel, Trump’ın Ocak 2025’teki olası iktidara dönüşü öncesindeki 20 günlük sürece yoğunlaşıyor. Ancak uluslararası projelere rağmen, belgesel İngiltere’de beklenilen ilgiyi göremedi.

İNGİLTERE’DE HAYAL KIRIKLIĞI

Belgeselin Cuma günü gerçekleştirilecek Londra prömiyeri öncesinde, Islington’da bir sinemada saat 15:10’daki gösterim için yalnızca bir bilet satıldığı, aynı gün saat 18:00’deki ikinci seans için sadece iki bilet alındığı öğrenildi. Londra’daki Vue sinemalarında planlanan 28 ayrı gösterimin tamamında koltukların büyük oranda boş olduğu bildirilmiş durumda.

TEPKİLER GÜNDEME GELDİ

Vue CEO’su Tim Richards, belgeselin sinemalarında gösterilmesi kararıyla ilgili yoğun bir eleştiri aldığına dikkat çekti ve “The Telegraph”a verdiği röportajda, bu konuda çok sayıda olumsuz e-posta aldığını açıkladı. Belgeselde Melania Trump’ın diplomatik ilişkileri, Gizli Servis operasyonları, özel anları ve Donald Trump’ın espri anlayışına dair kısa kesitler de yer almakta. Kamuya açık gösterim öncesinde Donald Trump ve First Lady’nin Perşembe günü John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi’ndeki galaya katılması planlanıyor. Melania Trump, tanıtım amacıyla bir gün önce New York Borsası’nın açılış zilini de çalmıştı.