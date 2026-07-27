Turnuvanın Golü Ödülü Sidny Lopes Cabral’a

Spor
Futbol maçında gol atan oyuncunun sevinci ve topun ağlarla buluşması
Sidny Lopes Cabral'ın Dünya Kupası'ndaki golü, Trabzonspor'un genç yeteneklerinin uluslararası arenada ne denli etkili olabileceğini gösterdi.
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Trabzonspor’un gelecek vadeden futbolcusu Sidny Lopes Cabral, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin filelerine gönderdiği şık golle “Turnuvanın Golü” ödülüne layık görüldü. Bu gol, futbolseverlerin oyları ve teknik değerlendirmelerle seçildi. Cabral’ın bireysel becerisi turnuvaya damga vurdu.

ARJANTİN KARŞISINDA UNUTULMAZ AN

Genç oyuncunun Arjantin filelerine attığı gol organizasyonun en iyi golü seçildi. Gol, turnuvada iz bırakan anlar arasında gösterildi.

TRABZONSPOR’DA GURUR DOLU ANLAR

Bordo-mavili camia bu başarıyla gurur duydu. Taraftarlar genç futbolcuya büyük beğeni gösterdi.

YEDİ MİLYON EURO'LUK YATIRIMIN KARŞILIĞI

Trabzonspor, Cabral’ı önceki transfer döneminde kadrosuna kattı. Bonservis bedeli 7 milyon euro olarak üç taksitte ödenecek. Sonraki satıştan yüzde 20 pay eski kulübe gidecek. Beş yıllık sözleşme imzalayan oyuncu yıllık 1,3 milyon euro alacak. Bu ödül, yatırımın isabetliliğini gözler önüne serdi.

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