Los Angeles’ta Pokémon Kartı Soygunu: 300 Bin Dolar Değerinde Ziyaret

Los Angeles’ta Pazar Günü SOYGUN

Pazar günü Los Angeles’ta yaşanan bir soygun olayında, toplam 300 bin dolar değerinde Pokémon kartı ve koleksiyon ürünü çalındı. İlk soygun, sabahın erken saatlerinde Simi Valley’de bulunan Simi Sportscards isimli dükkanda gerçekleşti. Maskeli beş şüpheli, elektrikli bir testere ile dükkanın kapısını kırarak içeri girdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ HIRSIZLIĞI GÖSTERİYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların çalan alarmlara aldırış etmeden cam vitrinleri kırdığı anlar yer aldı. Aceleyle dükkana giren soyguncular, Pokémon kartlarını hızla çantalara doldurarak olay yerinden uzaklaştı. Dükkan sahibi Jake Miller, yaşanan soygunun yalnızca üç dakika içinde gerçekleştiğini belirtti.

ÜÇ DAKİKADA HER ŞEYİ ÇALDILAR

Miller, “Sadece üç dakika içinde girip çıktılar. Elimde bin dolar değerinde birkaç özel kart vardı, ancak bu sefer asıl amaçları tüm kartları çalmak oldu. Her şeyi alıp götürdüler” şeklinde konuştu. Pokémon kartları, koleksiyonerler tarafından milyonlarca dolara kadar değer görebilen bir hale gelmiş durumda. Ayrıca, dünyanın en pahalı Pokémon kartının 201 milyon TL değerinde olduğu kaydedildi.