Louvre Müzesi Çalışanlarından Yeniden Grev Kararı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde soygun sonrası yaşanan olumsuz etkiler devam ediyor. Ülkedeki sendikalar, hükümetin müze yönetimi hakkında yaptığı açıklamaları yetersiz bularak, çalışanlarına yeniden grev çağrısında bulundu.

350 ÇALIŞAN YENİDEN GREVE GİTTİ

Sendikaların talebi doğrultusunda, müzenin çeşitli birimlerinde görevli yaklaşık 350 çalışanın grev kararının, müze hizmetleri üzerinde olumsuz etkileri olduğu bildirildi.

8 ARALIK’TA GREVE GİDİLMİŞTİ

Genel Emek Federasyonu, Fransız Demokratik Emek Federasyonu ve SUD sendikaları, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirdikleri ortak açıklamada grev yapılacağını kamuoyuna duyurmuştu. Sendikalar, Kültür Bakanı’na ilettikleri mektupta, müzenin yaşadığı teknik arızalar, personel yetersizliği ve bakım eksikliği gibi sorunlar nedeniyle ziyaretçiler için “bir çileye dönüştüğünü” ifade etti.

SOYGUNLARLA ANILIYOR

Sendikalar, mücevher soygununun uzun süredir devam eden personel eksikliği, güvenlik sorunları ve kamu yatırımlarındaki yetersizlikler gibi sorunları açığa çıkardığını dile getirdi. Louvre Müzesi, geçen yıl 8,7 milyon ziyaretçi ağırlarken, Avrupa Ekonomik Alanı dışından gelen ziyaretçiler için bilet fiyatlarının yüzde 45 oranında artırılmasının da sendikaların tepkisini çekti.