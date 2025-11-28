Louvre Müzesi’nden Avrupalı Olmayan Ziyaretçilere Yüzde 45 Zam

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, 19 Ekim’de yaşanan 88 milyon dolarlık soygunun ardından eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Müze yönetimi, güvenliğin artırılması ve alt yapının güçlendirilmesi amacıyla bilet fiyatlarını yükseltme kararı aldı.

AVRUPALI OLMAYAN ZİYARETÇİLER İÇİN ZAM

Müze yönetim kurulu, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerine yüzde 45 oranında zam yaptığını açıkladı. 14 Ocak 2026 itibarıyla Avrupa Ekonomik Bölgesi (AB, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) dışında kalan turistler, Louvre Müzesini gezmek için kişi başı 32 euro ödeyecekken, Avrupalı olmayan turist grupları ise yeni tarifeyle 28 euro ödeyecek.

HER YIL ZAM PLANLANIYOR

Müze yönetiminin yaptığı açıklamada, alt yapı modernizasyon çalışmalarına destek vermek amacıyla giriş ücretlerine her yıl yüzde 10 ila 20 arasında zam yapılmasının planlandığı belirtildi.

GEÇEN YIL 9 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Louvre Müzesi, geçtiğimiz yıl yurtdışından gelen yaklaşık 9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Müze yetkilileri, ziyaretçilerin yüzde 10’undan fazlasının ABD’den, yaklaşık yüzde 6’sının ise Çin’den geldiğini ifade etti. Müzeye gelen ziyaretçilerin büyük bir kısmı, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ocak ayında yaptığı, Mona Lisa tablosunun yeni bir alana taşınacağı açıklamasının ardından müzeye akın etti.

TARİHİ LOUVRE SOYGUNU

Her gün binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de soygun gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’ne girdi.

88 MİLYON EURO DEĞERİNDE MÜCEVHER ÇALINDI

Hırsızlar, toplam değeri 88 milyon euro olan 9 parça mücevheri çalarak olay yerinden motosikletlerle kaçtı. Soygun sırasında 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait tacı düşüren hırsızlar, tacı hasarlı bir şekilde müzenin dışında bıraktı. Soygun, 7 dakika sürdü ve müze, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı; incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlandı.