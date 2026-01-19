Louvre Müzesi Soygununa Dair Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

louvre-muzesi-soygununa-dair-yeni-goruntuler-ortaya-cikti

Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim tarihinde meydana gelen büyük soygunda, dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ne giren hırsızlar birçok tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı. Tadilatta bulunan müzeye bir vinç yardımıyla giren soyguncuların kaçış anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak toplamda 6 kişi yakalanmış ve bunlardan 3’ü tutuklanmıştı. Tüm dünyayı sarsan bu soyguna dair yeni bir skandal gündeme geldi.

SOYGUN ANI ORTAYA ÇIKTI

Müzenin soygun anına dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Hırsızların tek tek camları kırarak soygunu gerçekleştirdiği, bu esnada bazı görevlilerin durumu izlediği tespit edildi.

GÜVENLİK ŞİFRESİ ORTAYA ÇIKTI: LOUVRE

Müzede önemli güvenlik açıkları bulunduğuna ilişkin sert eleştiriler artarken, müzenin güvenlik şifresinin ‘Louvre’ olduğu açıklandı. Bu bilgi, ülkede infial yaratırken bir yandan da dalga konusu oldu.

