Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde 19 Ekim tarihinde meydana gelen 88 milyon dolarlık soygunun ardından, eleştiri oklarının hedefi haline gelen müze, güvenlik altyapısını geliştirmeye yönelik adımlar atma kararı aldı. Müze yönetimi, güvenliği artırmak ve altyapıyı güçlendirmek için bilet fiyatlarında artış yapma yoluna gitmeyi uygun buldu.

AVRUPALI OLMAYAN ZİYARETÇİLER İÇİN FİYAT ARTIRIMI

Yönetim kurulundan yapılan açıklamada, Avrupa dışından gelen ziyaretçiler için giriş ücretlerinin yüzde 45 oranında artırıldığı belirtildi. 14 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek yeni ücretlerle, Avrupa Ekonomik Bölgesi dışından gelen turistler artık kişi başı 32 euro ödeyecek. Avrupa dışındaki turist grupları için ise bu yeni düzenleme 28 euro olarak belirlendi.

ÜCRETLER HER YIL ARTACAK

Müze yönetimi tarafından yapılan açıklamada, modernizasyon çalışmaları için destek olmak üzere giriş ücretlerine her yıl yüzde 10 ila 20 oranında zam yapılmasının planlandığı ifade edildi.

GEÇEN YIL 9 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Louvre Müzesi, geçtiğimiz yıl büyük çoğunluğu yurtdışından olmak üzere yaklaşık 9 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Müze yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 10’u ABD’den, yüzde 6’sı ise Çin’den geldi. Özellikle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ocak ayındaki açıklamasında, aşırı kalabalıkla başa çıkmak adına Mona Lisa tablosunun yeni bir alana taşınacağını belirtmesinin ardından, birçok ziyaretçi müzeyi görmek için akın etti.

SOYGUNUN DETAYLARI

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de bir soygun gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde dışarıda bulunan bir kamyonun yük asansörünü kullanan dört hırsız, bir pencereyi kırarak Apollo Galerisi’ne girmeyi başardı.

88 MİLYON EUROLUK DEĞERLİ MÜCEVHERLER ÇALINDI

Hırsızlar, toplamda 88 milyon euro değerinde dokuz parça mücevher çalarak kaçtıkları sırada, 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait bir tacı düşürdü. Tacın daha sonra hasarlı bir şekilde müze önünde bulunduğu bildirildi. Soygun işlemi toplam yedi dakika sürdü ve hırsızlar motosikletle olay yerinden uzaklaştılar. Olay sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı, ancak yapılan incelemelerin ardından üç gün içinde yeniden ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.