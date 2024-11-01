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“LPG Fiyatlarında Artış Bekleniyor”

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BRENT PETROL FİYATLARI VE DÖVİZDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. LPG fiyatlarında da bir artış öngörülüyor. Yarından itibaren 71 kuruşluk bir zammın uygulanması bekleniyor.

OTOGAZ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Gerçekleşecek zam ile birlikte otogaz fiyatlarının ne kadar olacağı merak konusu. İstanbul’da otogaz fiyatlarının 25.84 liraya, Ankara’da 25.30 liraya ve İzmir’de ise 25.75 liraya yükselmesi bekleniyor.

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