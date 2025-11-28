Luan Campos’un Sivas’tan Kaçışı Kamanan’ı Hatırlattı

Sivasspor’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Luan Campos’un, ligin ilk yarısı sona ermeden şehirden adeta kaçması, 2009 yılında ayrılan Fransız futbolcu Yannick Kamanan’ı hatırlatıyor. Sivasspor’un, Brezilya’nın 2. Lig ekiplerinden America MG’den geçtiğimiz yaz transfer ettiği Luan Campos, izinsiz bir şekilde şehri terk etmişti. Bu durum, Kamanan’ın Sivasspor’dan ayrılmasını akıllara getirdi. 2009 yılında takımda yer alan Kamanan, sözleşmesini tek taraflı feshedip ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Sivas’ın New York olmadığı açık. Burada zamanın dışındayız. 1850’lerde yaşamak gibi bir şey” demişti. Bu sözler, şehirde büyük tepki toplamış, bir Sivaslının sosyal medya üzerindeki yanıtı ise, “Kabilesindeki akrabaları üzerinden uçak geçerken mızrak atıyor. O Sivas’ı beğenmiyor,” olmuştu.

BAŞKA BİR VAKA: LUAN CAMPOS

Bu sefer, Luan Campos sözleşmesi devam ederken bilgi vermeden şehri terk etti. Campos’un sosyal medya hesaplarında yer aldığı iddia edilen, “Aklımı yitireceğim” içerikleri, şehirdeki tepkileri artırdı. Bu olay, akıllara bir kez daha Yannick Kamanan’ı getirdi.

Şehirdeki tepkilerin ardından Campos ve ailesi, yeni paylaşımlar yaparak Sivas’a olan sevgilerini dile getirirken, kulüpten alacaklarını iki ay boyunca alamadığı için ayrılmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Campos’un çocuklarının Sivasspor formalı fotoğraflarını paylaşmasının ardından, Sivasspor Kulübü tarafından “futbolcunun alacaklarını tahsil edemediği” iddiası yalanlandı.

Campos’un Sivas’tan kaçarcasına ayrılması, Sivaslılar tarafından çok çeşitli yorumlara tabi tutuldu. Sivasspor taraftarı Selim Enes Yılmaz, “Futbolcunun gitmesi hiç hoş olmadı. Para alamadığı için gittiği söyleniyor ama ben bunun bir bahane olduğunu düşünüyorum. Elbet bir gün parası ödenirdi, kaçmasına gerek yoktu,” diye belirtti. Yılmaz, sosyal medyada aleyhinde yapılan paylaşımların ardından futbolda çocuğunun üzerine Sivasspor forması giydirerek paylaşım yapmasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Akın Aslan, futbolcunun Sivas’ın soğuklarına dayanamayıp şehri terk ettiğine dikkat çekerek, “Gittikten sonra çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirip paylaşması bizi mutlu etti. Ama kaçıp gitmesi hoş bir davranış olmadı,” şeklinde konuştu. Diğer bir taraftar Tacettin Kılıç ise futbolcunun gitmesini nankörlük olarak değerlendirirken, Lütfi Civelek, “Parasını alamıyorsa mecbur gidecek. Futbolcu gittikten sonra yalan yanlış yorumlar yapılması çok yanlış,” diye ekledi. Şahin Erdoğan da, önceki sezon Ukrayna’da oynayan futbolcu için, “Savaştan değil, Sivas’tan kaçtı,” ifadelerini kullandı.