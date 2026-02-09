Lübnan’da İki Bina Çöktü: 6 Kayıp, 7 Yaralı

lubnan-da-iki-bina-coktu-6-kayip-7-yarali

Trablusşam’da Binaların Çöktüğü Olayda Can Kayıpları Artıyor

Lübnan’ın Trablusşam kenti, Bab Tabbaneh Mahallesi’nde yer alan iki çok katlı bina, henüz belirsiz bir nedenle çöktü. Olay sonrası bölgeye, arama kurtarma ekipleri hızla sevk edildi. İlk akıntılar, en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını gösteriyor.

Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Trablusşam Belediye Başkanı Abdul Hamid Karimeh, enkaz altında mahsur kalanların olduğunu belirterek, arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

Enkaz Altında Daha Fazla Kurban Olabileceği İfade Ediliyor

Yerel basında yer alan bilgilere göre, çöken binalarda toplamda 22 kişinin yaşadığı ve şu ana kadar 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, operasyona devam ederek diğer enkaz altındakiler için umut arıyor.

